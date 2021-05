Lily James na setu serije "Pam i Tommy" obožava nositi umetke za grudi kako bi što više nalikovala Pameli Anderson, a njezin prijatelj rekao je kako uživa u svakom trenutku.

Lily James tumači Pamelu Anderson u seriji "Pam i Tommy", a Sebastian Stan igra njezinog bivšeg muža Tommyja Leeja. Fotografi prate svaki korak 32-godišnje glumice za koju mnogi tvrde kako je slika i prilika slavne Playboyjeve zečice. Ovih dana snimala je scene u kojima je utjelovila Pamelu za vrijeme serije "Spasilačka služba" te je uskočila u poznati crveni badić, a Lily navodno obožava nositi umetke za grudi jer joj to pomaže da se potpuno uživi u ulogu koju ima.

"Lily se na setu odlično zabavlja i zaista uživa u svakom trenutku uloge koju tumači. Obožava se i srediti kao Pamela, a pogotovo nositi nekoliko brojeva veće grudi. Upravo umeci za grudi pomažu joj da se potpuno poistovjeti s Anderson", ispričao je prijatelj sve popularnije glumice. Nije tajna da je Pamela otišla pod nož kako bi povećala grudi, a njezin bujni dekolte godinama već privlači pažnju.

Pamela ipak nije nešto oduševljena serijom. Njezin bliski prijatelj je rekao za The Sun kako ona misli da je to jadno sastavljen show. "Nema nikakvu namjeru gledati tu užasnu seriju. Apsolutno nikad. Nikad nije čula za glumce koji glume nju i Tommyja i ne želi ih upoznati. Ona i njezina obitelj misli da je to jadan show. Cijela stvar je njima vic", ispričao je.

Serija će u osam epizoda prikazati turbulentan odnos Anderson i Leeja koji su se poznavali tek 96 sati kad su se odlučili vjenčati 1995., a njihov brak je potrajao tri godine. Bivši supružnici su dobili sinove Brandona (24) i Dylana (23).