Lily James navodno ljubi basista benda Queens of the Stone Age, a vidjeli su ih zajedno ispred hotela u Velikoj Britaniji u kojem oboje trenutačno borave.

Glumicu Lily James nakon afere s glumcem Dominicom Westom mediji prate u stopu, a izvori su sada javili britanskim medijima da su ju vidjeli kako ljubi Michaela Schumana, basista benda Queens of the Stone Age.

31-godišnja glumica trenutačno je u jednom hotelu u Suffolku, a radi na novom fulmu "What’s Love Got To Do With It?". U istome hotelu je u 35-godišnji glazbenik, a dio ekipe ga je navodno vidio kako se ljubi s Lily James. "Izgledali su jako sretno zajedno. Ja sam čekao vozača ispred hotela, a u tom su trenutku oni Lily i Michael zajedno izašli. Smijali su se i šalili, a netko ih je vidio i da se ljube", rekao je izvor za Daily Mail.

Podsjetimo, prije samo nekoliko mjeseci Lily su fotografi uhvatili u poljupcu s glumcem Dominicom Westom u Rimu. Izbio je veliki skandal, a iako se nagađalo da će Westa ostaviti supruga, par je i dalje zajedno te kako kažu, sretniji su no ikada.