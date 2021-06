Lara Flynn Boyle bila je jedna od najvećih zvijezdi početkom 90-ih godina, no u posljednje se vrijeme skrivala od medija. Sada je otkrila svoj novi film, prvi nakon punih pet godina stanke.

Američka glumica Lara Flynn Boyle bila je jedna od najvećih mladih zvijezda Hollywooda ranih 90-ih godina, a sada je najavila i svoj prvi film nakon punih pet godina. 51-godišnja Lara u razgovoru za Hollywood Reporter promovirala je akcijsku dramu "Smrt u Teksasu", a spremno je odgovorila na pitanje novinara smatra li da je to njezina povratnička uloga. "Nikada nisam ni otišla", zaključila je glumica.

Istaknula je kako se ne boji činjenice da izgleda loše u novom filmu. "Izgledam još gore u filmu nego u stvarnosti", iskrena je Lara, čiji izgled posljednjih godina šokira njezine brojne fanove. Naime, Lara je nažalost jedna od onih koja se odlučila podvrgnuti nizu estetskih zahvata na licu kako bi održala svoju mladolikost što dugotrajnijom, ali danas zbog toga više na nalikuje na samu sebe. Njezina rijetka pojavljivanja ostaju u sjeni izobličena lica iako nikada nije otvoreno priznala odlaske pod nož, kao ni probleme koja je imala s alkoholom.

Glumica je istaknula kako više nema ni trunke taštine u sebi te da nema ni problem s time što u filmu glumi majku lika koji je utjelovio Ronnie Belvins, glumac tek osam godina mlađi od nje.

Podsjetimo, Lara Flynn Boyle svoja je najznačajnija glumačka ostvarenja ostvarila na početku karijere kao problematična i znatiželjna tinejdžerica Donna Hayword u kultnom "Twin Peaksu" te kao Stacy u filmu "Wayneov svijet". Zahvaljujući talentu, ali i prirodnoj ljepoti koja ju krasila Lara je mogla birati muškarce s kojima želi izlaziti, a na tom se popisu našlo puno poznatih imena. Između ostalih ljubila je glumce Erica Danea i Kylea MacLachlana, glazbenika Adama Duritza i brojne druge te punila stupce tabloida koji su pratili svaki njezin korak.

Krajem 90-ih godina Lara je bila u vezi s kolegom Davidom Spadeom, međutim njihova je ljubav počela pucati nakon što se legendarni Jack Nicholson počeo raspitivati za glumicu.

Prije najnovije uloge, posljednji je film snimila 2015. godine te je izbjegavala javnost koliko je god mogla. Paparazzi je uvijek spremno snimaju, no ni njima to ne uspijeva s obzirom na to da Lara očito želi privatni život i ostaviti takvim.