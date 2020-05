Lara Flynn Boyle potiče šale na svoj račun o alergiji koja joj napuhuje lice, a stručnjaci kažu da je povećavala usnice, ubrizgavala botoks, stavljala filere u obraze, podizala obrve i radila facelifting.

Glumica Lara Flynn Boyle (50), nažalost, šokira svojim izobličenim licem kad god se pojavi u javnosti s obzirom na to da je nekad bila poznata kao prirodna ljepotica, a rezultat njezinih operacija danas više ne može poboljšati ni šminka.

Lara, koja se proslavila u kultnoj seriji "Twin Peaks", nakon dugo vremena uhvaćena je u javnosti. Viđena je kako šeta psa u kvartu Bel Air u Los Angelesu. Glumica je bila masne i zapetljane kose, lica šokantnog izgleda, u trenirci, pa je baš teško povjerovati da je ovo seks-simbol za kojim su nekad uzdisali muškarci, dok su žene željele sličiti njoj.

Iako je vidljivo da se unakazila brojnim korekcijama, Boyle to nikad nije htjela priznati. Prije nekoliko godina nasmijala je javnost intervjuom u kojem je rekla kako je nekad razmišljala o povećanju grudi, no nije to mogla napraviti jer se žestoko protivi plastičnim operacijama.

Ljudi su se šalili tada na njezin račun da onda redovito jede nešto na što je alergična, pa joj se lice napuhuje.

Plastični kirurzi zaključili su da je njezin unakaženi izgled rezultat povećanja usnica, ubrizgavanja botoksa, stavljanja filera u obraze te podizanja obrva i faceliftinga. Također su otkrili da je sređivala i nos.

Osim plastičnim operacijama Lara je šokirala i ispijanjem alkohola u javnosti. Prije dvije godine snimili su je kako oko podneva pije viski iz boce dok sjedi u automobilu. Postao je očigledan i njezin problem s alkoholom, a usto je kršila i zakon jer je u Kaliforniji zabranjeno piti žestoka pića u automobilu.

Glumica je odbila 2016. ponovno odigrati svoju ulogu u kultnoj seriji "Twin Peaks" tvrdeći da ima gužvu u rasporedu. No nije jasno o čemu se radilo jer Lara se rijetko pojavljuje u javnosti, i to u prilikama kada šeće psa i obavlja svakodnevne obveze.