Serija "Twin Peaks" uskoro će proslaviti 30. godišnjicu od prikazivanja prve epizode, a prisjetili smo se tko je sve glumio u kultnoj seriji.

Kultna američka serija "Twin Peaks" uskoro će proslaviti 30. godišnjicu od prikazivanja prve epizode, a glumci iz serije danas znatno drugačije izgledaju.

David Lynch i Mark Frost osmislili su seriju koja se danas smatra jednom od najpoznatijih televizijskih serija ikada snimljenih.

Kyle MacLachlan utjelovio je Dalea Coopera, Shery Lee Lauru Palmer, Warren Frost Doca Haywarda, a Lara Flynn Boyle Donnu Hayward. Mädchen Amick u seriji je glumila Shelly Johnson, a Dana Ashbrook Bobbyja Briggsa. Brojni glumci odonda su se pojavili u brojnim drugim serijama i filmovima.

Kylea MacLachlana gledali smo u serijama "Seks i grad" te "Kućanice", a Mädchen Amick glumila je u popularnim serijama "Gossip Girl" i "Riverdale". Dok su svi vidno stariji i nemaju problem s godinama, ne može se isto reći za njihovu kolegicu Laru Flynn Boyle.

Glumica koja će za nekoliko dana proslaviti 50. rođendan svojim izobličenim licem šokira sve gdje god da se pojavi. Njezina ovisnost o tretmanima botoksom uzela je maha i umjesto da izgleda mlađe, glumica izgleda desetak godina starije.

Na snimanju serije zaljubila se u kolegu MacLachlana, nakon čega su krenule glasine da je upravo zbog toga serija jedno vrijeme bila na koljenima. Producenti su navodno rekli kako su se Lara i Kyle posvađali i prekinuli, a ona više nije htjela biti na istom setu kao i on, zbog čega su skoro otkazali nastavak snimanja. Njihova veza odrazila se na sve članove tima, a Lara je kasnije odbila ulogu u nastavku serije "Fire Walk with Me".

Čitav svijet bio je očaran njezinom ljepotom dok je glumila u "Twin Peaksu", a najviše pažnje u medijima privukla je vezom s legendarnim Jackom Nicholsonom.

"Gle što si sada napravila!" Neda Parmać i Mario Valentić pokazali svoje tajne adute! I TLZP