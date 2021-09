Kristin Davis snimljena je na setu nove sezone serije "Seks i grad", a njezino zategnuto lice i natečene usne odali su da se prepustila čarima estetske kirurgije.

Prošle su 23 godine otkako je u kultnoj seriji prvi put utjelovila slatkicu Charlotte York, a glumica Kristin Davis sada se ponovno našla u toj ulozi u novoj sezoni "Seksa i grada" čije je snimanje u tijeku.

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nove epizode, u javnost cure fotografije sa seta, a na najnovijima od njih popričano je jasno da se 56-godišnja Davis prepustila čarima estetske kirurgije.

Njezino zategnuto lice bez gotovo ijedne bore i natečene usne daju naslutiti kako je ubrizgavala injekcije botoksa i filere, a u želji da očuva mladolik izgled, očito se malo zanijela.

Inače, Davis se ujedinila sa Sarah Jessicom Parker i Cynthijom Nixon prvi put nakon 11 godina, a mnoge je razočarala vijest da se legendarna Samantha Jones, koju je utjelovila Kim Cattrall, ne vraća u seriju. Umjesto nje, glavnu četvorku upotpunit će glumica Nicole Ari Parker.

U novim ćemo epizodama ponovno gledati i Chrisa Notha koji je utjelovio Facu, Davida Eigenberga koji je glumio Stevea Bradyja te Johna Corbetta koji je igrao Aidana.

Remake kultne serije na HBO Max-u nosit će naziv "And Just Like That..." i imat će 10 epizoda, a za svaku će glavne glumice dobiti plaću od milijun dolara, tvrdi Variety.