Obožavatelji serije "Seks i grad" zaključili su kako u njezinu novom traileru Kristin Davis izgleda neprepoznatljivo.

Zvijezda serije "Seks i grad", 56-godišnja Kristin Davis potaknula je niz glasina o plastičnim operacijama kojima se podvrgnula nakon što su obožavatelji zaključili da izgleda neprepoznatljivo u novom traileru.

Trailer je dočekan s velikim uzbuđenjem, no ostao je u sjeni nagađanja o Kristinu izgledu jer se svi pitaju što se točno dogodilo s njezinim licem, a neki su zaključili da je sve rezultat plastične operacije koja nije baš uspješno prošla.

"I samo tako, Charlotte ima novo lice", "Što je Charlotte učinila svom licu", "Potpuno razumijem pritisak pod kojim su žene da izgledaju na određeni način i vjerojatno ću i sama imati plastičnu operaciju ako budem imala novaca. Ali, Kristin Davis izgleda kao Joker iz Batmana", "Svaki put kad pokažu lice Kristin Davis pitam se koliko je platila za tako groznu plastičnu operaciju. Prije je bila prirodna ljepotica", dio je komentara koji su se proširili društvenim mrežama.

Zanimljivo je da je Kristin u intervjuu za New Beauty 2018. godine izjavila kako ne želi kirurški mijenjati svoj izgled jer se boji igle, komplikacija i konačnih rezultata koje ne bi mogla popraviti, no sudeći prema najnovijim fotogtafijama i snimkama čini se da se predomislila.

Kristin koja u seriji glumi Charlotte York, u toj se ulozi pojavila prvi puta 1998. godine, a sada, više od dva desetljeća kasnije, vraća se na male ekrane zajedno s kolegicama Sarah Jessicom Parker i Cynthiom Nixon. Remake kultne serije koja s prikazivanjem počinje 9. prosinca na HBO Max-u nosit će naziv "And Just Like That..." i imat će 10 epizoda, a za svaku će glavne glumice dobiti plaću od milijun dolara, tvrdi Variety.