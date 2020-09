Jennifer Aniston ispričala je kako je skoro otišla iz Hollywooda zbog jednog projekta na kojem je radila nedavno.

Glumica Jennifer Aniston otkrila je kako je razmišljala o tome da napusti Hollywood nakon što joj je, kako je rekla, jedan nepripremljeni projekt isisao život iz nje. 51-godišnja zvijezda serije "Prijatelji" kaže kako je tijekom protekle dvije godine intenzivno razmišljala o tome da glumačku karijeru ostavi iza sebe.

Ističe kako bi voljela raditi više iza kamera, a režiranje je za nju posao u kojem potpuno uživa.

"Nikada ranije nisam razmišljala o tome da prekinem glumačku karijeru kao što je to bio slučaj posljednje dvije godine", rekla je u jednom podcastu. "Sve se dogodilo nakon jednog projekta koji sam završila. Samo sam promislila da sam potpuno iscrpljena te da nisam sigurna je li to više ono što me zanima u životu", priznala je u intervjuu.

Nije otkrila o kojem se projektu radi, samo je rekla kako cijeli tim nije bio dobro pripremljen, a scenarij za film u kojem je glumila nije bio završen. Zbog ugovora je bila vezana za taj film još puna tri mjeseca, a kaže kako joj je to bio jedan od stresnijih perioda u životu.

Jennifer je ispričala i kako ju je Rachel Green pratila čitavu karijeru, a bojala se kako ju publika nikada neće moći vidjeti u drugačijem svjetlu osim kao djevojku koja živi u stanu s ljubićastim zidovima. U "Prijateljima" je glumila 10 godina, a kaže kako ju je danas sve manje briga za to što će ljudi reći. Ipak, trebalo joj je dugo da izađe iz sjene uloge koja ju je svjetski proslavila.