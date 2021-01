Jamie Oliver sa suprugom Juliette Norton je dobio tri kćeri i dva sina, a kaže kako je najstarije kćeri prati preko aplikacije.

Poznati kuhar Jamie Oliver (45) godinama nastoji poboljšati hranu u školama diljem Velike Britanije, a u isto vrijeme začuđuje svojim roditeljskim vještinama.

Jamie je od 2000. u braku s dizajnericom Juliette Norton (46) dok su skupa od srednje škole, odnosno više od 27 godina. Par ima petero djece, kćeri Poppy Honey Rosie (18), Daisy Boo Pamelu (17) i Petal Blossom Rainbow (11) te sinove Buddyja Beara Mauricea (10) i Rivera Rocketa Blue Dallasa (4).

Svojedobno je Juliette otkrila da je pet puta imala spontani pobačaj i da bi voljela do 47. godine roditi još jedno dijete, a istaknula je da je želju za time izrazio i Oliver. No često se u javnosti propitkuju bizarne metode odgoja britanskog kuhara.

Još 2018. Oliver je otkrio da koristi posebnu aplikaciju za špijuniranje da bi mogao imati djecu cijelo vrijeme pod nadzorom. Voli znati gdje su njegove najstarije kćeri Poppy i Daisy te pazi da mu nisu lagale o svojim izlascima.

Jamie je ispričao da on i Jools, kako zove svoju suprugu, misle da je mobilna aplikacija genijalna za provjeravanje svoje obitelji tijekom dana. "Starije kćeri, Jools i ja smo na aplikaciji koja nosi naziv Life360, što znači da možemo vidjeti točno gdje su svi i kojom rutom se kreću. Ako jedna od kćeri kaže da ide u londonsku četvrt Camden Town, a ja vidim da idu u Reading, onda imamo problem", pojasnio je kuhar.

Istaknuo je da ta provjera ide i u drugom smjeru pa supruga i kćeri mogu vidjeti što on radi i koliko brzo vozi automobil. Kaže da očekuje određeno ponašanje od strane svoje djece, a priznao je da ga je umorio odgoj dvije tinejdžerke i kako bi trebala postojati neka klinika za umorne roditelje.

"Ne znam koliko sam dobar u odgoju tinejdžerki. Mislim da zaslužujem ocjenu šest ili sedam od 10. To mi je u redu" ispričao je Jamie koji smatra da djeca ne bi smjela koristiti mobitele toliko i ne dok jedu.

No smatra i da ekrani mogu imati dobar efekt na djecu pa koristi tablet kako bi "hipnotizirao" svog najmlađeg sina Rivera da nešto pojede. "Mrzim ekrane, ali on je tako divlje dijete. Ponekad jednostavno moram koristiti tablet. To me jako ljuti jer imam nula tolerancije za ekrane dok za stolom dok jedemo. Dok River ima tablet pred sobom kao da je hipnotiziran je i pojede sve što serviramo pred njega. Pojede i zdravu hranu poput povrća", pojasnio je Oliver.

Iako imaju puno "posla" i s petero djece, njegova supruga ne odustaje od ideje da prošire još svoju obitelj. Smatra da bi River trebao imati sestru ili brata koji će mu biti bliže po godinama.

"Želim nastaviti rađati dok još mogu. Mislim da ću prestati s time oko 47. godine", rekla je prije nekoliko mjeseci. No Jamie smatra da ju ni godine neće spriječiti da poželi još djece.