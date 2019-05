Jamie Oliver suočava se s teškim problemima u poslovanju vlastitih restorana i brenda.

Slavni chef Jamie Oliver izjavio je kako je duboko ožalošćen nakon što se grupacija njegovih talijanskih restorana Barbecoa i Fifteen našla pred zatvaranjem, a 1300 ljudi u opasnosti da ostanu bez posla.

"Svjestan sam koliko je ovo teško za sve koji su dio lanca restorana. Želio bih zahvaliti svim gostima koji su uživali u našim jelima i podupirali nas više od 10 godina, bilo je pravo zadovoljstvo posluživati vas. Pokrenuli smo Jamie's Italian 2008. godine s namjerom da pozitivno utječemo na srednji sloj potrošača, da radimo s visokokvalitetnim namirnicama i sjajnim timom koji je dijelio moju strast prema pripremi dobre hrane. I to je upravo ono što smo postigli", izjavio je Jaime.

Jamie Oliver Holdings koji uključuje Jamie Oliver Limited i Jamie Oliver Licensing Limited, kao i franšizu međunarodnih restorana, Jamie's Italian International Limited, nastavit će raditi normalno.

Jamie Oliver proslavio se u svijetu kao "goli kuhar", izdao je mnoštvo knjiga o kulinarstvu i snimio televizijske emisije koje su emitirane u desecima zemalja diljem svijeta, nakon što je prva prikazana u Velikoj Britaniji prije 20 godina. Uz to je poznat i po zalaganju za zdravu prehranu, naročito u školama.

Njegov poslovni krah žrtva je teške situacije u britanskoj trgovini i ekonomiji. S prvim poteškoćama susreo se prije dvije godine, kada je morao zatvoriti nekolicinu restorana. Prije dvije godine prestao je izlaziti i njegov časopis Jamie nakon punih 10 godina.

"Kako bi bio uspješan u ovom sektoru poslovanja, moraš konstatno biti uključen u sve, od osmišljavanja menija, ponude pića do otkrivanja pravog načina povezivanja s klijentima. No visoke najamnine, visoke cijene hrane, rast konkurencije, sve to uništava male brendove", objasnio je stručnjak iz područja industrije ugostiteljstva iz Velike Britanije Simon Mydlowski.