Irina Shayk privlači pažnju gdje god da se pojavi, a ništa drugačije nije bilo ni u Parizu, gdje je na otvaranju jedne izložbe stigla u zaista neobičnoj haljini.

Manekenka Irina Shayk ovoga je tjedna vruća tema brojnih medija zbog svojih modnih kombinacija, a u utorak je sve ostavila bez teksta zbog opravice u kojoj se pojavila. 35-godišnja ljepotica pojavila se na otvaranju jedne izložbe u neobičnoj šarenoj haljini prepunoj šljokica, a mnoge je podsjetila na sirenu.

Svoje bujno poprsje jedva je ugurala u oskudni dekolte, a cijeli stil je upotpunila prozirnim rukavicama. Nema tko se nije okrenuo za njom, a neki su komentirali kako im se čini i da je stigla iz druge dimenzije zbog svoje haljine.

Shayk je prije nekoliko dana bila i zvijezda Rihannina showa "Savage x Fenty Vol 3.", gdje se pojavila u kožnom kombinezonu. Svi su onda komentirali što joj se dogodilo s kosom, jer je samo prije nekoliko dana pokazala znanto kraću frizuru. Očito da je onda Irina imala periku kojom je htjela malo začiniti situaciju, a ova slavna ljepotica inače voli koketirati s različitim modnim izričajima.

Manekenka se, inače, nedavno našla na naslovnicama svjetskih medija, i to nakon što je prekinula ljubavnu vezu s reperom Kanyeom Westom, koji je u njoj potražio utjehu kada se razveo od Kim Kardashian.

Prema pisanju američkih medija, reper je pozvao Irinu na ljetovanje početkom lipnja nakon što su se nekoliko tjedana prije družili u New Yorku u njezinu stanu. Navodno su trebali imati vezu na daljinu jer je on živio u Los Angelesu i nije bio spreman na selidbu u njezin grad, no izgleda da to ipak nije funkcioniralo.

Iza Irine je i veza s glumcem i redateljem Bradleyjem Cooperom, s kojim ima trogodišnju kćer Leu De Seine, a bivši partneri i dalje su u dobrim odnosima i često ih se može vidjeti u zajedničkim šetnjama.