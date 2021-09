Irina Shayk je na jednom modnom događanju u New Yorku pokazala novi imidž, ali i bujni dekolte

Ruska manekenka i jedna od najljepših žena svijeta Irina Shayk iznenadila je drastičnom promjenom imidža kada se pojavila na jednom modnom događanju na njujorškom Manhattanu gdje je bila glavna zvijezda.

35-godišnja Irina odlučila je svoju dugu smeđu kosu skratiti na kratko i tako se odrekla svog zaštitnog znaka koji ju je godinama pratio. Ali cijela promjena ostala je u sjeni njezinog dubokog dekoltea kojeg je pokazala u kožnom korzetu, a svi su se pitali može li u njemu uopće disati koliko je bio stegnut.

Irina se nedavno našla na naslovnicama svjetskih medija i to nakon što je prekinula ljubavnu vezu s reperom Kanyeom Westom koji je u njoj potražio utjehu kada se razveo od Kim Kardashian.

Prema pisanju američkih medija, reper je pozvao Irinu na ljetovanje početkom lipnja nakon što su se nekoliko tjedana prije družili u New Yorku u njezinom stanu. Navodno su trebali imati vezu na daljinu jer je on živio u Los Angelesu i nije bio spreman na selidbu u njezin grad, no izgleda da to ipak nije funkcioniralo.

Iza Irine je i veza s glumcem i redateljem Bradleyjem Cooperom s kojim dijeli 3-godišnju kćer Leu De Seine, a bivši partneri i dalje su u dobrim odnosima i često ih se može vidjeti u zajedničkim šetnjama.