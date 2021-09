Irina Shayk se na crvenom tepihu Rihannina showa pojavila u crnom kombinezonu ispod kojeg je imala samo grudnjak, a svi su se pitali kako je moguće da od prošloga tjedna toliko drugačije izgleda.

Rihannin show "Savage x Fenty Vol 3." glavni je modni događaj ovoga tjedna u SAD-u, ali i svijetu, a brojne poznate ljpotice prošetale su crvnim tepihom. Prije samog otvaranja revije jedna od glavnih zvijezda bila je ruska manekenka Irina Shayk.

Shayk se pred fotografe pojavila u crnom, kožnom kombinezonu ispod kojeg je imala samo grudnjak. Vidno raspoložena pozirala je na crvenom tepihu, a nije se obazirala na zbunjene poglede nekolicine posjetitelja koji su se pitali što se događa s njezinom kosom u posljednje vrijeme.

Naime, prošloga tjedna na Met Gali Irina se pojavila s ultra-kratkom kosom i svi su se pitali zašto se nakon dugog niza godina odlučila na drastičnu promjenu. Irina je sada zavodljivo i samouvjereno gledala u kameru kao da se ništa ne događa, a nakon toga je prošetala i modnom pistom tijekom revije.

Manekenka se inače nedavno našla na naslovnicama svjetskih medija i to nakon što je prekinula ljubavnu vezu s reperom Kanyeom Westom koji je u njoj potražio utjehu kada se razveo od Kim Kardashian.

Prema pisanju američkih medija, reper je pozvao Irinu na ljetovanje početkom lipnja nakon što su se nekoliko tjedana prije družili u New Yorku u njezinom stanu. Navodno su trebali imati vezu na daljinu jer je on živio u Los Angelesu i nije bio spreman na selidbu u njezin grad, no izgleda da to ipak nije funkcioniralo.

Iza Irine je i veza s glumcem i redateljem Bradleyjem Cooperom s kojim dijeli 3-godišnju kćer Leu De Seine, a bivši partneri i dalje su u dobrim odnosima i često ih se može vidjeti u zajedničkim šetnjama.