Irina Shayk jedna je od najtraženijih manekenki na svijetu, a sada je na Instagramu pokazala kako izgledaju njezina seksi snimanja.

Manekenka Irina Shayk (35) još je jednom opravdala titulu jedne od najseksi žena svijeta.

Na svojem je Instagramu objavila video sa snimanja seksi kampanje u kojem izmjenjuje golišava izdanja u kojima je pokazala baš sve svoje čari i ništa nije prepustila mašti.

Tako je u jednom dijelu videa grudi prekrila samo rukama, a pokazala je i golu stražnjicu te je zauzela niz provokativnih poza. Video je zapalio društvene mreže i pregledan je preko milijun puta, a obožavatelji su je u komentarima počastili brdom komplimenata.

Irina je pokazala i da ju je nemoguće uhvatiti u lošem izdanju, jer čak i u dijelovima u kojima se krevelji, izgleda besprijekorno.

Inale, Shayk je nedavno drastično promijenila imidž. Dugu smeđu kosu koja joj je godinama bila zaštitni znak zamijenila je kratkom, dječačkom frizurom koju je predstavila na Met Gali gdje se pojavila i u spektakularnoj prozirnoj haljini.

Irina se nedavno našla na naslovnicama svjetskih medija i to nakon što je prekinula ljubavnu vezu s reperom Kanyeom Westom koji je u njoj potražio utjehu kada se razveo od Kim Kardashian.

Prema pisanju američkih medija, reper je pozvao Irinu na ljetovanje početkom lipnja nakon što su se nekoliko tjedana prije družili u New Yorku u njezinom stanu. Navodno su trebali imati vezu na daljinu jer je on živio u Los Angelesu i nije bio spreman na selidbu u njezin grad, no izgleda da to ipak nije funkcioniralo.

Iza Irine je i veza s glumcem i redateljem Bradleyjem Cooperom s kojim dijeli 3-godišnju kćer Leu De Seine, a bivši partneri i dalje su u dobrim odnosima i često ih se može vidjeti u zajedničkim šetnjama.