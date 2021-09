Irina Shayk je zablistala u pripijenoj haljini boje kože na ovogodišnjoj Met Gali, a pričalo se i o njenoj puno kraćoj kosi.

Jesen je pred vratima, no slavna manekenka Irina Shayk (35) je odabirom haljine za ovogodišnju Met Galu odlučila staviti naglasak na proljeće. Sve je stalo kada se na crvenom tepihu pojavila u pripijenoj haljini s visokim prorezom i dugačkim šlepom boje kože, zbog koje se na prvu činilo kao da na sebi nema ništa.

Ova haljina odlično je naglasila njezinu impozantnu liniju, a Irina je blistala na modnom događaju godine, što je bilo jasno i zbog osmijeha koji je cijelo vrijeme imala na licu.

Ruska manekenka i jedna od najljepših žena svijeta nedavno je sve iznenadila drastičnom promjenom imidža, kada se pojavila s ultra kratkom kosom, nakon što joj je duga smeđa kosa godinama bila zaštitni znak.

Irina se nedavno našla na naslovnicama svjetskih medija i to nakon što je prekinula ljubavnu vezu s reperom Kanyeom Westom koji je u njoj potražio utjehu kada se razveo od Kim Kardashian.

Prema pisanju američkih medija, reper je pozvao Irinu na ljetovanje početkom lipnja nakon što su se nekoliko tjedana prije družili u New Yorku u njezinom stanu. Navodno su trebali imati vezu na daljinu jer je on živio u Los Angelesu i nije bio spreman na selidbu u njezin grad, no izgleda da to ipak nije funkcioniralo.

Iza Irine je i veza s glumcem i redateljem Bradleyjem Cooperom s kojim dijeli 3-godišnju kćer Leu De Seine, a bivši partneri i dalje su u dobrim odnosima i često ih se može vidjeti u zajedničkim šetnjama.