Irina Shayk u razgolićenom je izdanju prošetala ulicama Milana, nakon što je prekinula vezu s Bradleyjem Cooperom.

Ruska manekena Irina Shayk okupirala se poslovnim obavezama, nakon što je prekinula 4-godišnju ljubavnu vezu s glumcem Bradlyjem Cooperom, zbog kojih se posljednjih nekoliko dana nalazi u Italiji gdje nosi modne revije najpoznatijih svjetskih dizajnera.

Dok je bila u vezi s Bradleyjem, prelijepu 33-godišnju manekenku viđali smo najčešće u ležernim izdanjima, u šetnjama s njihovom 2-godišnjom kćerkom, no čini se kako je nakon prekida odlučila napraviti stilski zaokret pa odvažnim i seksepilnim kombinacijama plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Tako je bilo i na ulicama Milana, gdje je nosila Versaceovu reviju, kada se pojavila odjevena samo u crni grudnjak, preko kojeg je nabacila otkopčanu laganu košulju kratkih rukava i crnu suknju. Fotografi koji je prate u stopu nisu propustili da snime nove fotografije ruske ljepotice, no ona kao da ih uopće nije doživljavala. S laganim smiješkom prošetala je pokraj njih kao da ne postoje.

Podsjećamo, cijela se priča između Iirne i Bradleyja zahuktala se nakon što je on snimio film "Zvijezda je rođena" u kojem glumi i pjevačica Lady Gaga. Navodno je za vrijeme snimanja došlo do zahlađenja odnosa s Irinom koje je dovelo do prekida, unatoč tome što se par trudio ostati zajedno i to zbog dvogodišnje kćeri.

Iako su oni to opovrgnuli, prema najnovijem pisanju stranih medija Irina je optužila Bradleyja za prevaru i nikada mu zapravo nije povjerovala u tvrdnje kako između njega i Gage nije zaiskrilo.

Prije Bradleyja, Irina je ljubila nogometaša Cristiana Ronalda, bubnjara Roba Bourdona, povezivali su je s vremešnim i bivšim predsjednikom FIFA-e Seppom Blatterom te s brazilskim modelom Arthurom Salesom.