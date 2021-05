Martina Stjepanović, koju trenutačno možemo gledati u humorističnoj seriji "Dar Mar", u intervjuu za DNEVNIK.hrpriznala je što misli o tituli jedne od najzgodnijih domaćiih glumica.

Glumica Martina Stjepanović (31) gledatelje je osvojila ulogama u serijama "Na granici", "Drugo ime ljubavi" i "Dar Mar", koje su joj osim popularnosti donijele status i jedne od najzgodnijih Hrvatica.

Što misli o toj laskavoj tituli, otkrila je novom intervjuu za DNEVNIK.hr, u kojem je progovorila i o svojim glumačkim počecima, a odala nam je i neke pojedinosti iz svojega privatnog života.

"Ne sjećam se konkretnog trenutka kada je nastala ljubav prema glumi, čini mi se da ona postoji tu negdje otkad znam za sebe. Manifestirala se na razne načine, ali sam je tek kasnije postala svjesna, i to najviše onda kada su mi bliski ljudi to osvijestili. Tako sam otišla na prijamni na UAOS i počela se profesionalno usmjeravati. Neke od prvih profesionalnih koraka napravila sam u HNK-u u Osijeku u predstavi 'Mletački trgovac' Williama Shakespearea, u kojoj sam igrala Gessicu", prisjetila se Martina, koja kaže i da ne može nijednu svoju ulogu izdvojiti kao omiljenu.

"Prvi zadatak koji si zadam kada dobijem neku ulogu jest da zavolim svoj lik, a najviše mi prirastu srcu one uloge koje mi daju puno prostora za igru i kreativnost, pogotovo kada dobijem partnere s kojima kliknem", ispričala je, no priznala je i da joj se najteže bilo poistovjetiti s likom Jelene Ramljak iz serije "Drugo ime ljubavi".

"Njezin karakter i životne okolnosti jako su daleko od mene", naglasila je, a dodala je i da se za različite uloge priprema istraživanjem i prikupljanjem informacija o liku koji glumi.

"Sve ovisi o tome što sve sačinjava taj lik, što radi, koje su njegove karakteristike, čime se bavi, kako postupa u danim okolnostima, u kakvom je odnosu s ostalim likovima", kaže glumica, koja je već ranije pokazala i da joj nije problem zbog uloge promijeniti izgled, no ipak ne bi na baš sve pristala zbog posla.

"Naučila sam se da je stvarno najbolje da ne govorim to 'nikad ne bih' jer kad god to kažem, kao da se sve uroti tako da mi dokaže suprotno. Ali sigurno ne bih pristala na sve ono što bih smatrala nekom vrstom ugroze", naglasila je.

Seriju "Dar Mar", u kojoj glumi samouvjerenu Suzanu Brkljaču Knežić, snimala je za vrijeme pandemije, pa su uvjeti za rad bili nešto složeniji nego u normalnim okolnostima, no ističe i kako su se svi na setu trudili da to ne utječe na njihov kreativni proces.

"Ekipa je na ovome projektu nestvarno dobra. Stvarno smo uživali u procesu snimanja, istovremeno smo i radili i uživali", pohvalila je svoje kolege iz serije, a otkrila je i s kakvim joj je glumcima najdraže raditi.

"Uvijek je lijepo raditi s kolegama koji su profesionalni, s kojima se lako dogovoriti i zaigrati. Kao i u svemu, tako i u poslu vrijedi - što si više čovjek, to si mi draži", istaknula je Martina, koja smatra kako bi, da nije glumica, bila psiholog jer su joj mnogi rekli da bi bila dobra u tom poslu.

No o promjeni karijere ipak ne mora razmišljati jer se već nametnula kao poznato domaće glumačko ime, a otkrila nam je i kako se nosi sa slavom te kakve komentare dobiva od okoline.

"Ne smatram se slavnom, samo radim posao koji je javan. Reakcije ljudi su nekad suptilne, nekad potpuno otvorene, no dosta su pozitivne. Ljudi ponekad misle da vas poznaju osobno ili znaju poistovjetiti glumce s njihovim ulogama, pa im je teško shvatiti da karakter i postupanje lika kojeg igrate nema veze s vama privatno", ispričala nam je. Priznala je i da ima želju ostvariti karijeru i izvan granica Lijepe Naše, ali i da još nije dobivala ponude iz inozemstva.

Otkako se pojavila na sceni, Martina slovi i za jednu od naših najljepših i najzgodnijih mladih glumica, a iako priznaje da joj to laska, o sebi ima nešto drugačije mišljenje.

"Uvijek je lijepo i ugodno čuti komplimente, ali ja sebe jednostavno ne doživljavam baš tako. Sigurno da mi je izgled pomogao za uloge u kojima je bilo potrebno da lik izgleda onako kako izgledam, ali se nadam da nije ostalo samo na tome", istaknula je, a osvrnula se i na komplimente koje dobiva na Instagramu, gdje ima više od 48 tisuća pratitelja.

"Lijepo je imati toliku količinu podrške, i to pretežito mladih ljudi. Inboks mi je često zatrpan pa ponekad odem provjeriti ima li nešto bitno što sam propustila, a onda, između ostaloga, znam naletjeti i na poruke muških obožavatelja", priznala nam je Martina, no ostala je tajnovita o svojem ljubavnom statusu.



Kao najveću podršku u životu i karijeri navodi obitelj, no ističe i da pod time podrazumijeva i bliske ljude s kojima nije u krvnom srodstvu. Zato joj je razdvajanje od najbližih najteže palo tijekom lockdowna, a otkrila nam je i kako je tada provodila vrijeme.

"Nisam počela praviti banana bread, ako me to pitate. Vrijeme sam provodila ili doma ili u prirodi, ovisno o okolnostima. Najteže mi je palo razdvajanje od najbližih, prestanak rada i zabrana kretanja. No čini se da se situacija konačno smiruje i nadam se da će se sve vrlo brzo vratiti u normalu", optimistična je Martina.