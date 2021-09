Frano Ridjan se za DNEVNIK.HR prisjetio svojih najvećih trauma iz showa Supertalent, ali i točaka koje su ga oduševile, a raspričao se i o osobnim stvarima.

Popularni show Nove TV "Supertalent" nakon poduže pauze vraća se na male ekrane, a tome se posebno veselio voditelj Frano Ridjan.

"Sretan sam što kreće akcija", kazao je za DNEVNIK.HR Ridjan koji je vrijeme čekanja iskoristio za rodiljni dopust na koji u Hrvatskoj imaju pravo i očevi, no ne koriste ga svi.

"Do osme godine djeteta smijete uzeti bar ta dva mjeseca, iako ja mislim da biste trebali biti i duže sa svojom djecom da se malo promjene stare navade", poručio je drugim očevima, a otkrio nam je i kako okolina reagira na njegovo korištenje prava na rodiljni dopust.

"Malo su svi iznenađeni, ali bilo je to i ranije, poznajem ja puno svojih kolega koji su prije 30-ak godina bili na rodiljnom dopustu, neki su sad već u mirovini, neki još uvijek rade, ali to je valjda stvar muškarca, a neki ni ne znaju", kaže Frano koji je, priznaje, i nagovorio neke od svojim prijatelja da naprave isto.

U showu "Supertalent" voditeljski kolega mu je Igor Mešin, kojemu se baš veseli.

A s kim mu je bolje raditi?

"Što se tiče suradnje, puno je bio bolje surađivati s Mešinom jer s njim u pauzi razgovara što ćemo jesti taj dan. S kolegicom Šuput je bilo teže jer samo morao biti zgodan, lijep, spreman za Instagram, jer ako nije na Instagramu i ako ne boli nije showbiznis, to me naučila. To je i dobro, jer malo sam smršavio od kad sam radio s njom", našalio se Frano no naglasio je i kako mu je s oboje super raditi.

"Maja je bila otkriće jer je to bio njezin prvi angažman tako da sam ja njoj pomagao kao što je Mešin meni pomagao kada sam radio prvu sezonu 'Supertalenta', tako da nemam primjedbi ni na jedno ni na drugo", dodao je, pa je otkrio i što ga još veže s Mešinom.

"Igor i ja imamo razliku u godinama koja očita ovako na prvi pogled, ali što se tiče posla, razmišljanja i zafrkancije, nema razlike", kaže Ridjan.

Kao velikog ljubitelja talent showova, u novoj ga sezoni posebno raduje vidjeti što ljudi sve mogu napraviti u uvjetima kada se, zbog pandemije koronavirusa, ne smije puno toga. No nečemu se ipak ne veseli.

"Bit će mi jako teško jer ne smijem imati kontakt s kandidatima, zbog poštivanja mjera, a ja nisam takav tip, volim ih ohrabriti, ali morat ću se malo suzdržati. Možda će me trebati upozoravati, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionirat", priznaje Frano, a iskren je i oko svojih preferencija u showu.

"Volim kad netko ima predivan glas, ali Igor i ja imamo dogovor da nikad ne stišćemo zlatni gumb za pjevače", otkrio nam je, pa je kazao i kakve talente voli.

"Ja volim ljude koji stvarno imaju nešto što je izvanserijsko, ljudi koji sjajno plešu, ili ljudi koji bacaju onaj twirling štap kao što je to radio pobjednik prve sezone, ili onaj mali Matej što smo mu mi prošle sezone stisnuli zlatni gumb, što je vrtio hulahup", ispričao nam je Ridjan koji je usto, kako kaže, i posebno slab na djecu te na treću dob.

"Kad vidim kad je netko jako zreo i kad nešto napravi, kao Susan Boyle, ja sam gotov", kaže, a baš zato je i Davora Bilmana u zadnjoj sezoni nagovorio da svoj zlatni gumb da bakama iz Ljubuškog.

"Svi su mislili da nema šanse da će on to napraviti, a na kraju Bilman ima u izradi spomenik u prirodnoj veličini u Ljubuškom", našalio se Frano.

Iz prethodnih sezona, kaže, pamti i antitalente i kandidate koji su bili uistinu sjajni, ali i one koji su toliko puta pokušavali da ih se sjeća iz vremena kada još nije vodio show.

"Recimo, bili su mi sjajni ona Mađarica i njen suprug Talijan koji su se vrtjeli na koturaljkama. Čak mi je i Stevie Starr bio dobar, ali mu zamjeram, zapalio mi je ruku, pa mi zato više nije baš i tako simpatičan", priznao je, a prisjetio se još jedne traume iz showa.

"Kad je ona gospođa s grudima lomila limenke u mojim rukama, to mi je bilo malo 'too much'", priznao je te je dodao kako mu je zapravo najdraže kada uspiju pojedinci od kojih nitko to ne očekuje.

Tijekom pauze od snimanja Frano je otkrio i svoj supertalent.

"Otkrio sam da sam ninja jer se nitko ne kreće tiše od tate kada djecu zaspe, ništa se ne čuje, ja sam zrak. To je moj talent, ne probuditi najmlađe članove obitelji", pohvalio se Frano koji sa suprugom Leom ima dvojicu sinova, Maura i Manuela.

Zanimalo nas je i kako sinovi reagiraju kada vide tatu na televiziji.

"To je vika, cika, vriska. Ono tata, hoćemo gledati sad one tvoje transformacije ili ono kad ljudi rade svašta", ispričao je, a priznao je i koji mu je od showova koje vodi draži, "Supertalent" ili "Tvoje lice zvuči poznato".

"Osobno više preferiram 'Supertalent' jer je to ono više wow, iako i u TLZP-u bude trenutaka koji su uistinu sjajni. I kao gledatelj jako volim taj 'Supertalent' jer tu dolazi netko krajnje nepoznat tko može napraviti nešto da izazove suze, ali i u TLZP sam često plakao zbog drugih verzija pjesama, što lošijih, što smješnijih, pogotovo u sezoni All stars", kaže.

Frano se u showovima nikad ne suzdržavao od pokazivanja emocija i smatra da je zbog toga pravi moderni muškarac.

"Ja sam tip koji može zaplakati na bilo što. Lako zaplačem i ne sramim se toga, ugodno se osjećam", priznaje Ridjan.