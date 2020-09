Hugh Grant i Colin Firth oborili su žene diljem svijeta ulogom u komediji "Dnevnik Bridget Jones" u kojoj se bore za glavnu junakinju koju tumači Renee Zellweger.

Za glumcima Hughom Grantom i Colinom Firthom uzdišu žene diljem svijeta, a mnoge je usrećilo što su skupa zaigrali u romantičnoj komediji "Dnevnik Bridget Jones".

Hugh i Colin osim što imaju neodoljivi britanski naglasak i šarm su i vršnjaci te slave ovog tjedna 60. rođendan sa samo danom razlike. Grant je stariji i rođen 9. rujna, a Firth 10. rujna.

Kako se razlikuju po karakteru svog lika u hit-filmu, glumci su dosta različiti i u svom stvarnom životu. Hugh je utjelovio šarmantnog ženskara Daniela Cleavera koji mu pomalo i sliči, pogotovo onaj dio u kojem ga Bridget pronađe s prostitutkom na Tajlandu.

Glumac je prije 25 godina upravo bio u središtu skandala zbog takvog susreta. Naime, pokupio je prostitutku na cesti Sunset Boulevard u Los Angelesu, a potom ga je zaustavila policija. Priznao je krivnju i dobio kaznu za nedolično ponašanje u javnosti, a odslužio je i dvije godine uvjetne. Tada je bio u vezi s kolegicom Elizabeth Hurley i mnogima nije bilo jasno što mu je trebao ovaj skandal.

Par je bio zajedno 13 godina, a Elizabeth mu je oprostila i prevaru s prostitutkom. Prekinuli su i unatoč svemu ostali su u bliskim odnosima, pa je tako Hugh kum njezinu sinu Damianu, rođenom 2002. godine.

Hugh se konačno skrasio 2018., iako je ranije isticao da ne vjeruje u brak. U svibnju te godine oženio se s 19 godina mlađom švedskom producenticom Annom Eberstein i nije skrivao kako je u njoj pronašao ljubav svog života.

Zajedno imaju troje djece te Hugh ima još dvoje od ranije. U rujnu 2011. godine rođena je kćerkica koju je dobio s recepcionerkom jednog kineskog restorana u Londonu, Tinglan Hong, a ona mu je rodila i sina u prosincu 2012. godine. Tri mjeseca ranije Anna je rodila njihovo prvo dijete.

Colin je u filmu odigrao karakternu suprotnost Hughu. Njegov lik odvjetnika za ljudska prava Marka Darcyja je ozbiljan, staložen i često mu je teško iskazati osjećaje.

Firth je do prošle godine bio čovjek koji je živio miran obiteljski život i imao skladan brak. No onda je u javnost izašla afere njegove supruge, filmske producentice Livije Giuggioli (51) s kojom se oženio 1997. i dobili su tri sina.

Pokušala je opravdati prevaru muža s talijanskim novinarem Marcom Brancaccijem, koji joj je prijatelj iz djetinjstva, riječima da je to bila kratka avantura i da ju on nakon toga nije htio ostaviti na miru te ju je uhodio. Colin se razveo od supruge, no istaknuo je kako joj je sve oprostio.

Glumac je u ožujku ove godine viđen u Londonu kako grli misterioznu brinetu. Ipak, ne zna se o kome je bilo riječ i ljubi li ponovno.