Tiger Woods svoju je ovisnost o seksu rješavao s brojnim prostitutkama, za koje je platio više od 60.000 dolara. Eddie Murphy uhvaćen je s transseksualcem i branio se time da ga je samo povezao.

Iako imaju puno obožavatelja koji uzdišu za njima ili partnere, neke zvijezde radije su platile seksualne usluge profesionalcima.

Vjerojatno najpoznatiji primjer slavne osobe uhvaćene s prostitutkom jest britanski glumac Hugh Grant. On je uhvaćen 1995. s Divine Brown i odmah je priznao krivnju, pa je dobio simboličnu novčanu kaznu i dvije godine uvjetno.

"Mislim da znate u životu što je dobra, a što loša stvar. E, pa ja sam učinio lošu i to je to", rekao je ubrzo nakon skandala u emisiji Jaya Lena. Hugh je bio tada u vezi s lijepom glumicom Elizabeth Hurley. Ona mu je oprostila taj incident, no ipak su kasnije prekinuli.

Charlie Sheen imao je problema s alkoholom i drogama, pa su ga izbacili iz popularne serije "Dva i pol muškarca". Početkom 90-ih policija je otkrila ilegalni biznis prostitucije holivudske madam Heidi Fleiss, a kod nje su pronašli Sheenove čekove.

Sheen je nastavio s plaćanjem seksualnih usluga, pa su 2011. američki mediji otkrili da je na divlji vikend s tri žene potrošio više od 25.000 dolara. No njegove su ga riskantne zabave koštale zdravlja i 2017. je otkrio javnosti da je HIV pozitivan. Istaknuo je kako svojim partnericama uvijek kaže za svoju dijagnozu te da redovito koristi kondome.

Tiger Woods prvo je postao poznat kao profesionalni igrač golfa, a kasnije po svojoj ovisnosti o seksu. Prevario je suprugu, manekenku Elin Nordegren s brojnim ženama, a među njima je bilo dosta prostitutki. Američki mediji 2009. su objavili da je bio u redovitom kontaktu s jednom madam koja mu je pronalazila žene za seks.

The New York Post otkrio je da je golfer platio više od 60.000 dolara za usluge prostitutki. Supruga se razvela od njega i zaradila oko 100 milijuna dolara zbog predbračnog ugovora, a izgubio je ugovore s brojnim sponzorima, među kojima su bili Gatorade i General Motors.

Zaručnik Jennifer Lopez Alex Rodriguez također je imao naviku redovito unajmljivati prostitutke od madam Kristin M. Davis tijekom 2006. i 2007. godine. U javnost su izašli mailovi koje su Rodriguez i Davis izmjenjivali, a Michael Gross 2013. je napisao knjigu o zvijezdama koje su koristile usluge prostitutki, među kojima je bio i umirovljeni igrač bejzbola.

Američki su mediji 2007. tvrdili da je reperica Eve unajmila prostitutku dok je boravila u Miamiju. Ona je to oštro opovrgnula. "Prvo, mislim da je to presmiješno. Drugo, da želim seks s nekim, sigurno ne bih unajmila prostitutku", istaknula je.

Voditelj Jerry Springer proslavio se svojim emisijom punom dramatičnih tajni i tučnjava, a i sam je bio dio skandala. Kada se 1982. kandidirao za guvernera Ohija, rekao je da je unajmljivao prostitutke i da se toga ne stidi te da se ne boji istine, iako je bolna. Nije pobijedio, no dobio je svoj skandalozni show "The Jerry Springer Show", koji se počeo emitirati 1991.

Komičar i glumac Eddie Murphy uhvaćen je s transseksualnom prostitutkom 1997. Rekao je policiji da se činilo kao da joj je teško, pa joj je ponudio prijevoz. "Nisam učinio ništa pogrešno. Htio sam biti dobri Samaritanac i eto što se dogodilo", ispričao je Murphy.

Wayne Rooney u braku je sa suprugom Coleen od 2008. i imaju četvero djece, a postao je poznat po svojim izvanbračnim izletima koje mu ona stalno oprašta. Prostitutka je nogometaša 2010. optužila da joj je platio da sudjeluje u trojcu s njim i drugom ženom. Rooney je rekao da žali jer je plaćao seks prostitutkama.

Nogometaš Franck Ribery 2010. je priznao da je imao seks s prostitutkom, no da nije znao da je maloljetnica. U cijeli je slučaj bio upleten i njegov kolega Karim Benzema te je francuski sud pokrenuo postupak protiv obojice. No optužnica je odbačena jer nije bilo dokaza da su znali kako je prostitutka Zahia Dehar maloljetna. Ribery je od 2004. u braku sa suprugom Wahibom i imaju četvero djece.