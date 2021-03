Hailey Bieber dala je intervju za Elle te je objasnila sve detalje braka s Justinom Bieberom.

Hailey i Justin Bieber pred oltar su stali 2018. godine na tajnoj ceremoniji u New Yorku, a mlada ljepotica sada je progovorila o počecima njihova braka. 24-godišnja Hailey za Elle je ispričala kako se udala vrlo mlada te je priznala da joj je na početku njihove ljubavne priče bilo zaista teško.

"Na početku našeg braka sam se samo htjela sakriti od svega. Nisam htjela da mi se ljudi petljaju u život, a to se događalo na svakodnevnoj razini. Imala sam odjećaj da svi prate svaki moj pokret", rekla je iskrena Hailey u intervjuu. Istaknula je kako je često željela jednostavno nestati. "Ljudi su me maltretirali, no mnogi su mi savjetovali da ne brišem komentare na društvenim mrežama jer ću si smanjiti popularnost. Nije me bilo briga ni za kakvu popularnost, samo sam htjela mir", kaže manekenka.

Objasnila je i da su se tako mladi odlučili za brak, no to im u tom trenutku iz nekoliko razloga nije bilo niti malo čudno. "Znam da će možda ovo zvučati blesavo. Ali za svoje godine smo Justin i ja dosta toga proživjeli i znali smo da je brak ono što želimo", rekla je. Istaknula je i kako je odlazila na terapiju zbog maltretiranja koje je proživljavala na društvenim mrežama i od strane medija. "Udala sam se za osobu koja je proživjela puno gore stvari od mene i to kada je bio puno mlađi", kaže Hailey te ističe da su jedno drugome uvijek podrška u svemu.

Hailey i Justin prvo su se vjenčali u tajnosti u gradskoj vijećnici u New Yorku u rujnu 2018. godine, a godinu dana kasnije stali su pred oltar u kapelici u Južnoj Kaliforniji i ponovno jedno drugom izrekli "da", ali ovoga puta pred nešto više od 150 gostiju.

Među uzvanicima su, osim njihovih obitelji i bliskih prijatelja, bile i mnoge slavne face, poput Kendall i Kylie Jenner, Joan Smalls, Camile Morrone, poznatije kao djevojke Leonarda DiCaprija, Jadena Smitha i brojnih drugih.

Mladenka, koja je prije udaje nosila poznato prezime Baldwin, je tijekom večeri izmijenila čak tri vjenčanice, a posebnu je pažnju privukao njezin golemi veo na kojem je bilo ispisano "Dok nas smrt ne rastavi".