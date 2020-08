Fotografi su glumicu Gwyneth Paltrow uhvatili dok je s prijateljima uživala na plaži, a u bikiniju je pokazala svoje besprijekorno tijelo.

Glumica Gwyneth Paltrow oličenje je zdravog života te svoju rutinu s obožavateljima dijeli i na popularnom blogu svog brenda Goop, a prije nekoliko dana paparazzi su je uhvatili na plaži u Hamptonsu. 47-godišnja Gwyneth izgledala je predivno u bikiniju te je pokazala svoju savršenu figuru.

Na plaži je bezbrižno uživala s prijateljima, a popularna plaža na kojoj se kupala i Gwyneth posljednjih dana privlači brojna slavna lica poput Jennifer Lopez i Sarah Jessice Parker.

Gwyneth inače ljeto provodi u vili koju je za 5,4 milijuna dolara kupila još s bivšim suprugom Chrisom Martinom. Bivši par je danas u sjajnim odnosima, no nedavno je slavna glumica progovorila o njihovu razvodu, koji joj je u to vrijeme teško pao. 47-godišnja Gwyneth i 43-godišnji Chris u braku su bili od 2003. do 2016. godine, a odluku o razvodu su zajedno donijeli. Danas su ponosni roditelji 16-godišnje kćeri Apple i 14-godišnjeg sina Mosesa, a supružnici nisu htjeli da njihova djeca imaju traume zbog razvoda te su dugo radili na vezi.

Gwyneth je u sretnom braku sa scenaristom Bradom Falchukom, a Chris je u vezi s glumicom Dakotom Johnson i svi se odlično slažu.