Gwyneth Paltrow je progovorila o razdoblju nakon azvoda od Chrisa Martina i svemu što je tada proživljavala i kako se osjećala.

Holivudska glumica Gwyneth Paltrow danas je u sretnom braku sa scenaristom Bradom Falchukom, no prije njega bila je udana za glazbenika Chrisa Martina, a njihov razvod im u ono vrijeme nije baš lako pao. Danas su njih dvoje ipak u sjajnim odnosima, a ona je odlučila otkriti tko joj je najviše pomogao i kome se bila otvorila.

Danas 47-godišnja Gwyneth i 43-godišnji Chris u braku su bili od 2003. do 2016. godine, a odluku o razvodu su zajedno donijeli. Danas su ponosni roditelji 16-godišnje kćeri Apple i 14-godišnjeg sina Mosesa, a vjerojatno su oni jedan od glavnih razloga zašto su ostali u dobrim odnosima.

Ali u razdoblju razvoda navodno im nije bilo lako, a Gwyneth kaže kako joj je tada najviše bila pomogla zubarka i ortodontica Sherry Sami. S njom je najviše razgovarala o braku i emocionalnoj traumi kroz koju je prolazila i ona joj je pomogla da održi normalan odnos s djecom.

Njih dvije ponovno su se susrele ovih dana za potrebe snimanja glumičina podcasta Goop, čime su zapravo htjele podignuti važnosti i svijest o alternativnoj i biološkoj stomatologiji kao i njezinu doprinosu zacijeljivanja rana u raznim životnim situacijama.

Gwyneth kaže kako bi ona bez toga zacijelivanja najviše naštetila svojoj djeci.

"Mislim da je o tome riječ i u Bibliji, u dijelu u kojem je riječ o grijesima naših očeva. Kao da naše slabosti prenosimo na mlađe generacije bez razumijevanja, bez pomaka u svijesti i iscjeljivanja naših problema. Kao da nesvjesno djeci predajemo naša sr***", objasnila je.

Opisala je prvi susret s doktoricom Sami.

"Sjećam se kada sam prvi put došla i povela sa sobom Apple i Mosesa, to je stvarno bilo davno. Razgovarale smo u tvom uredu i ti si me ispitavala sva ta pitanja, o mojoj emocionalnoj traumi, braku, svemu onome kroz što sam prolazila u ta teška vremena. Pomislila sam tada - zašto me ova draga zubarka ispituje o traumama iz djetinjstva i o mom braku", prisjetila se.

Danas su Gwynth i Chris poznati po sjajnom odnosu koji su uspjeli uspostaviti nakon razvoda, što je zaista rijetkost u današnjem Hollywoodu, a a zajedno se druže sa svojom djecom i svojim novim partnerima, njezinin suprugom Bradom i Chrisovoj djevojci Dakoti Johnson.