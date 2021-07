George i Amal Clooney navodno ponovno čekaju blizance, a prema pisanju američkih medija, sretne su vijesti već obznanili svom najbližem krugu prijatelja.

Supruga holivudskog šarmera Georgea Clooneyja (60), 43-godišnja Amal navodno je ponovno trudna. George i Amal prije četiri godine dobili su blizance Ellu i Alexandera, a američki časopis OK sada javlja da bi par ponovno mogao dobiti blizance.

"Šuška se da će ponovno dobiti blizance. Amal je navodno trudna već više od tri mjeseca, uskoro će biti jasno da više trudnoću ne može skrivati", rekao je za OK izvor blizak paru. Sretni par je vijesti već navodno podijelio sa svojim prijateljima te su novosti proslavili uz intimnu večeru s najužim krugom.

Kako kaže izvor, u Italiji su priredili raskošnu večeru za svoje prijatelje 4. srpnja ove godine. George je presretan što će se njihova obitelj proširiti, a sudeći po svemu Amal se osjeća sjajno te joj zasad ništa ne smeta.

Podsjetimo, najveći holivudski šarmer i odvjetnica Amal Alamuddin zaručili su se 2014. godine. Zbog nje je bio u svađi s Daily Mailom, koji je objavio u to vrijeme da je Amalina majka protiv njihove veze zbog vjerskih stajališta. Daily Mail se ispričao Clooneyju, no on je odbio prihvatiti ispriku. Nazvao ih je najgorim tabloidom na svijetu.

Iste godine kada su se zaručili stali su i pred oltar, a par je 2017. objavio da je Amal trudna i čeka blizance. Kćer Ellu i sina Alexandera dobili su 6. lipnja 2017. godine, a George danas s obitelji uživa u idili. Unatoč činjenici što s vremena na vrijeme cure priče da par nije u dobrim odnosima, oni uvijek sve odbacuju te pokušavaju ne govoriti previše o privatnom životu u javnosti.