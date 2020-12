Pjevačica Franka Batelić na domaćoj je sceni dugi niz godina, a u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrila nam je detalje iz svog privatnog, ali i poslovnog života.

Franka Batelić jedna je od najpopularnijih domaćih pjevačica, a na sceni se pojavila prije više od deset godina. Njezine početke obožavatelji dobro pamte, a osim zbog glazbe, mnogi se interesiraju za njezin život i zbog supruga Vedrana Ćorluke.

Njezin glazbeni put tekao je nešto drugačije od onih kroz koji su prošle njezine kolegice, no upravo zbog svog stila Franka je zauzela mjesto koje drži i danas. U intervjuu za DNEVNIK.hr pjevačica nam je otkrila nekoliko detalja iz svoje karijere, ali i novosti koje priprema publici.

Franki su ljubavne pjesme postale zaštitni znak, a otkrila je i što sljedeće priprema. "Nekako se samo po sebi dogodilo... Možda zato što zaista volim lijepe, emotivne pjesme koje šalju moćnu poruku. Sretna sam kad publika to osjeti. Sljedeći singl je pjesma "Plan B" koju smo predugo vremena držali u ladici i čekali njezin trenutak. Lijepa, emotivna, a energična pjesma od koje se svaki put naježim. Tekst je predivan! Idealna za nostalgičnu, hladnu zimu...", ispričala nam je pjevačica te je otkrila i koja joj je najdraža pjesma koju je dosad snimila. "Najteže pitanje odmah drugo po redu, haha! Klišej odgovor, jer stvarno svaka pjesma nosi svoje emocije i za svaku me vezuju različite stvari, ali pjesme "S tobom" i "Sve dok sanjaš" imaju malkice više mjesta u mom srcu! To su "one" pjesme. Kad ih pjevaš, sve staje, ostaju samo tekst i melodija", ističe pjevačica.

Franka je otkrila i tajnu svojih pjesama. "Sve se poklopilo. Moram zahvaliti svima koji su moju glazbu primili u svoju dušu i time mi dali ogroman vjetar u leđa. Imam genijalne suradnike i koju god pjesmu izbacujem, ne kalkuliramo, već apsolutno i 100 posto vjerujemo u nju. Mislim da kad nešto radiš s ovoliko ljubavi i predanosti, osjeti se", kaže Batelić, koja nam je otkrila i kako odabire kako će izgledati spot za određenu pjesmu te što ju najviše inspirira.

"Imam najuži tim ljudi s kojima raspravljamo o kreativi i većinom se već prvi prvom slušanju pjesme odlučimo u kom smjeru ići sa spotom. Vjerujemo pjesmi. Inspraciju pronalazimo svugdje, u najmanjim svakodnevnim situacijama. Nevjerojatno je kada te pogodi nekakav kreativni trenutak... Recimo usred noći nakon 20-og uspavljivanja bebe i onda tipkam ideje svojoj ekipi", smije se pjevačica te se osvrnula i na brojne nagrade koje je osvojila, uključujući i Cesaricu. "To mi i dalje zvuči nestvarno! Nema veće nagrade od nagrade publike... To je najveća potvrda rada. Mi se baš zato trudimo i trudit ćemo se i dalje, jer nikako ne želim razočarati svoje fanove kojima moram zahvaliti na svim ovim godinama što su uz mene. Volim vas", istaknula je Franka.

Osvrnula se i na pandemiju koronavirusa te je otkrila kako usklađuje svoj dinamični posao s obiteljskim životom. "U trenutačnoj situaciji pandemije relativno dobro sve usklađujem. Nema koncerata i evenata... i koliko god mi teško palo, s jedne strane sam ovu godinu iskoristila kako bih se posvetila svom malom Viktoru i njegovom odrastanju. Nevjerojatno je kako se mijenjaju kroz prvu godinu života. Sva sreća Viktor ima divnu baku i divnu nonu koje uskaču kad god treba. Mi baš i ne spavamo najbolje, pa mi je taj život na rubu nesvijesti možda najteže podnositi, ali jednog dana ćemo se tome smijati", kaže mama Franka. Osvrnula se i na činjenicu da je njezin život dosta medijski eksponiran te je otkrila što joj najteže pada.

"Mislim da uspijevam one najintimnije trenutke zadržati za sebe. Nemam potrebu dijeliti cijeli svoj život s javnosti... Inače bih se izgubila. Kad sam bila mlađa, dosta mi je teško padao interes javnosti za moj život, ali nekako sam se naučila s time živjeti", ističe pjevačica, koja nam je otkrila i kako joj je veliki koncert u Zagrebu neostvareni san na kojem radi te jedva čeka da pandemija završi kako bi i to mogla provesti u djelo.

Otkrila nam je i kako njezin suprug gleda na njezinu karijeru te koja mu je najdraža njezina pjesma. "Vedran mi je uvijek i u svemu apsolutna podrška. Recimo obožava pjesmu "Plan B" koja sada izlazi", kaže Franka. Otkrila nam je i najsmješniji trenutak koji je doživjela s nekim od svojih obožavatelja. "Bilo ih je. Apsolutno najslađe i najsimpatičnije su moje cure s Instagrama koje su se prozvale Franksistice i koje mi redovito uljepšavaju dane svojim fotkama i idejama... Nekad kod njih vidim neku fotografiju sebe za koju nisam znala niti da postoji", smije se pjevačica. Otkrila nam je i planove za naredno razdoblje.

"Nastaviti snimati album, planirati veliki, samostalni koncert za 2021. i u svo ostalo vrijeme biti mama", zaključila je Franka.