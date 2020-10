View this post on Instagram

U totalnom SOS-u. 😂 Ovako izgledaju naša ‘glamurozna’ jutra/dani kad pokušavam popiti kavu, loviti puzavca po stanu, seliti se, prošetati psa, obući i nahraniti mladunče, usisat stan, snimati pjesme za album i smišljat ideje za novi spot, sjetiti se uzet ključeve i masku na izlazu iz stana, sjetiti se pojesti nešto usput, vidjeti se s frendicama da me ne zaborave(😂), stavit ruž i maskaru s vremena na vrijeme-eto čisto tako da se na koju minutu opet osjećam ko žena. 🤣😭 Da se razumijemo, rijetko uspijem uspješno doći do kraja #todo liste. 😂 A kako teku vaši dani? Dajte malo pozitive 🙈 #realityvsinstagram #multitasking #chaoscoordinating #everydaylife #motherhood #albuminthemaking #glorydays 🤪🕺🏼