Fabijan Pavao Medvešek u novom intervjuu za DNEVNIK.hr prisjetio se svojeg sudjelovanja u showu "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je i pobijedio, a odao nam je i neke detalje iz privatnog života.

Kazališni, televizijski i filmski glumac Fabijan Pavao Medvešek (28) od pojave na sceni brzo se nametnuo kao jedan od najzgodnijih Hrvata, a popularnost mu je naglo porasla nakon što je pobijedio u šestoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato".

U omiljenom showu Nove TV imali smo ga priliku vidjeti u raznim izdanjima, pa nas je zanimalo koje su mu transformacije ostale u najboljem, a koje u najgorem sjećanju.

"Omiljene su mi bile Freddie Mercury i Conchita Wurst, a najteže su mi bile sve ženske uloge", prisjetio se Fabijan za DNEVNIK.hr, a otkrio nam je i u kakvom je odnosu ostao s ostalim natjecateljima showa iz svoje sezone.

"Imamo grupu u kojoj se i dalje dopisujemo i zezamo!" kazao je Fabijan, no priznao je i da se sigurno još nekoliko godina ne bi vratio u show jer je to za njega bilo dosta naporno iskustvo, ali i da budno prati novu sezonu.

"Super se zabavljaju i točke su stvarno vrhunske!" prokomentirao je natjecatelje All stars sezone te je diplomatski dodao i kako su svi odlični, pa zato ne može izdvojiti favorite.

Publici je tijekom njegova sudjelovanja u showu posebno bio zanimljiv odnos koji je imao s članicom žirija Nives Celzijus, koja ga je favorizirala bez zadrške, a često mu je davala i komplimente na račun izgleda. Zanimalo nas je kako se osjećao zbog toga i kako se njegova dugogodišnja djevojka nosila s njezinim komentarima.

"Sve je to dio showa i to moja djevojka vrlo dobro zna", kaže Fabijan, koji je od srednje škole u sretnoj vezi s Karlom Abramović, no jako je tajnovit kad je riječ o njoj.

U showu je stekao i brojne obožavateljice zbog svojeg isklesanog tijela koje je često morao pokazivati, a iako mu se mnogi dive zbog izgleda, on o sebi ima drugačije mišljenje.

"To vam je sve tako na kameri samo. Uglavnom sam nezadovoljan, ali što je, tu je. Volim trenirati, ali puno više volim jesti", iskren je glumac koji je u showu pokazao i zavidne vokalne sposobnosti, pa se nametnulo pitanje planira li možda zaploviti i glazbenim vodama.

"Apsolutno, glazbu jako volim i veselim se svemu što dolazi", kazao nam je Fabijan, kojemu je otac Rene Medvešek, također naš poznati glumac i redatelj, a stric glumac Sven Medvešek. Odrastanje u glumačkom okruženju, kaže, uvelike je utjecalo i na njegov odabir karijere.

Fabijan je domaću publiku osvojio u serijama u serijama Nove TV "Na granici" i "Dar Mar", u kojima je glumio svećenika i policajca, a otkrio nam je može li se poistovjetiti s tim ulogama.

"Vrlo različite uloge, no obje meni drage. Pokušavam dati nešto svoje uvijek, no isto tako stvoriti i nešto novo", kaže Fabijan i ističe da mu je ipak draže glumiti u kazalištu nego pred kamerama, a omiljeni su mu mjuzikli.

Fabijan je nedavno ostvario ulogu i u prvom hrvatsko-korejskom filmu "Kriza", koji bi trebao izaći do kraja godine, a ispričao nam je i kakvo mu je bilo to iskustvo.

"Jako sam sretan što sam dobio poziv jer mi svako iskustvo na setu puno znači", istaknuo je glumac te je dodao i kako nažalost nije imao vremena učiti korejski. Zanimalo nas je znači li uloga u korejskom filmu i da stremi karijeri u inozemstvu.

"Apsolutno stremim i imao sam priliku nešto malo raditi i jako se veselim budućnosti i tome što mi sve dolazi, nadam se!" tajnovit je Fabijan.

Vrijeme u lockdownu, kaže, provodio je s najbližima te je uglavnom jeo, spavao i gledao serije, i nije se pohvalio nikakvim novim hobijem.

"Zapravo mi je bilo lijepo koliko mi je moglo biti", priznao je, a otkrio nam je i tko mu je najveća podrška u životu i karijeri.



"Moj pas Fuji i pas Vindija, koji me ništa ne pitaju, samo se vesele", kazao je Fabijan.