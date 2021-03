Za mladog i prespektivnog glumca Fabijana Pavla Medvešeka prošla je godina bila iznimno uspješna. Od televizijske serije ''Dar Mar'' do transformacija u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', u kojem je odnio i pobjedu, a godinu bi mogla zaokružiti i nagrada Večernjakova ruža

Jednom kad uđeš u projekt poput showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' ne samo da se odlično zabaviš, već i pomičeš vlastite granice. Perspektivni glumac Fabijan Pavao Medvešek u šestoj sezoni odnio je pobjedu, a malo je reći da dojmove još uvijek zbraja.

"I ovako s odmakom sad ne mogu vjerovati da sam to preživio, da su mi dali da budem dio tako nečeg i stvarno sam sretan da to imam u iskustvu i da ću moći to koristiti dalje u životu. S tim stvarima koje sam tamo probao, naučio, vido, doživio, to nikome ne možeš ispričati kako je to kad si tamo. Nešto najekstremnije gdje sam ikad bio", priznao je Fabijan.

Pomogle su mu u tome brojne uloge u mjuziklima kao što su "Evita", "Jesus Christ Superstar", "Aida" i "Mamma mia". Nove uloge u kazalištu ''Komedija'' već su u pripremi, a svakodnevicu i dalje dijeli s likom Branka u seriji "Dar Mar", koja se i dalje snima i prikazuje na Novoj TV.

"Dok recimo u seriji ti imaš svoj lika, taj lik dobiva svoje scene, s kojima se ti baviš, s tim glumcima s kojima ti radiš i konstantno imaš priliku ponovno sadgledati na to sve skupa kao na zadatak i dati se u to. I onda to nastaje u tim malim komadićima koje ti snimaš svaki dan i taj se opus širi, a u TLZP-u imaš dobar dan, snimamo i stop. I gotovo, to je to za tu točku. Ti se ne možeš toj točci vratiti, ne možeš razmišljati. Što si snimio, snimio si", objasnio je.

Za Fabijana je prošla godina bila iznimno uspješna. A tempom kojim je krenuo, nastavlja i u ovoj.

"Što se tiče serije i kazališta zbog korone smo morali prekidati određene projekte i sad ih moramo završit i nekako to iskompletirati kad dolaze ta neka možda malo bolja vremena. Tako da ima dosta stvari koje moram završiti i raditi, ali vidim neki, neću reći kraj, nego pauzu koja je relativno blizu i jako me to veseli", otkrio je Fabijan.

Iako pohvale stižu sa svih strana, on ipak, tvrdi, voli ostati čvrsto na zemlji. A najbolje savjete će, kaže, dobiti od tate, poznatog glumca i redatelja Renea Medvešeka, ali i strica Svena Medvešeka.

"Tata mi zna reći stvari koje vidi, samo što oni isto toliko rade, tako da rijetko i vidi stvari koje radim. Ali kad ih vide, ne ustručavaju se reći mi što točno misle i kako misle da bi to trebalo biti bolje ili da je dobro", izjavio je Fabijan.

Osoba koja najviše uživa u svim njegovim ulogama, ali i transformacijama, je mama, a ona koja pruža najveću potporu je djevojka Karla, s kojom je u dugogodišnjoj vezi.



"Ona je mene uvijek jako podržavala, ona je znala koliko je to zapravo neki stres i neki veliki zadatak. Tako da je njoj samim time, da ja to izvedem i postignem, bilo sasvim dovoljno i bila je jako sretna. Hvala joj na tome", zahvalan je Fabijan.

Iako Fabijan ne otkriva mnogo, čini se da se u njegovu privatnom životu štošta lijepo događa.

"Neke želje imam, naravno uvijek imam i neke velike želje o kojima stalno razmišljam i daju mi neku energiju. A i ova godina će biti super za mene i privatno i poslovno se veselim nekim velikim stvarima, ali to je sve još onako, ne bi trebalo o tome još govoriti", tajanstveno je zaključio.

Godinu bi mogla zaokružiti i nagrada. Fabijan je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji ''Novo lice godine''. Glasovati za njega možete do 13. ožujka.

