Nives Celzijus nije skrivala svoje simpatije prema Fabijanu Pavlu Medvešeku tijekom cijele sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" . Prisjetite se svih škakljivih komentara koje mu je uputila.

Članica žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" Nives Celzijus cijele sezone nije skrivala simpatije prema jednom od natjecatelja.

O kemiji između nje i glumca Fabijana Pavla Medvešeka priča se od početka showa, a Nives mu je od tada uputila brojne komplimente i škakljive komentare koje su gledatelji s nestrpljenjem iščekivali svake nedjelje.

Uoči finala showa ove nedjelje, prisjetili smo se Nivesinih najboljih komentara upućenih Fabijanu.

"Ti si brutalan, a taj biceps, a taj triceps, onaj poljubac je bio za mene, je l' tako?", rekla mu je Nives odmah nakon prvog nastupa, kada je kao Freddie Mercury s pjesmom "Bohemian Rhapsody" otvorio prvu epizodu showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Očarao ju je i kada se prvi put transformirao u ženu.

"Ja da sam u onoj svojoj zaljubljivoj fazi, sad bi se momentalno zaljubila i imala bi viziju što bi mi mogli raditi tu jednu noć. Na sreću nisam u zaljubljivoj fazi i neće se to dogoditi, nećeš nadrapati", kazala mu je nakon što je u drugoj emisiji showa izveo pjesmu "One Night Only" od Beyonce.

No čini se da se kasnije ipak našla u zaljubljivoj fazi jer mu je nakon sljedećeg nastupa priznala da ga voli.

"Ti si magičan, nestvaran. Ja te volim, ako ti to nitko danas nije rekao", rekla mu je Nives nakon što je kao Andrea Bocelli i Ed Sheeran izveo pjesmu "Perfect".

Kada je kao Diana Ross izveo duet s Indirom Levak koja je utjelovila Lionela Richieja, kod Nives je proradila i ljubomora.

"Bio si divan Fabijane, divni vi, divna maska, divan glas", kazala je, a zatim se okrenula kolegici iz žirija i poručila joj: "Indira kolegice, sunce ti kalajisano, tako mučki ući u intimni prostor mene i mog zamalo dečka, to ti nikad neću oprostiti".

Fabijan je Nives posebno oduševio kada se transformirao i njezinu simpatiju iz tinejdžerskih dana.

"Ja još uvijek umirujem svoje srce. U Jona sam zaljubljena već 25 godina, otkako sam prvi put čula njegovu pjesmu "Always", tebe volim već jedno sedam emisija. To je bilo previše ljubavi u ovom trenutku i ne znam kako da se nosim s tim", rekla mu je nakon što je kao Bon Jovi izveo pjesmu "You give love a bad name".

Zatim je uslijedila Fabijanova transformacija u Franka Sinatru, nakon koje je Nives, koja tijekom nastupa nije skidala pogled s njega, priznala da se zaljubila.

"Pa ja sad više ne znam da li moja neurotska mašinerija za ocjenjivanje sada uopće radi ispravno kad si ti u pitanju jer evo kolege su rekle svoje mišljenje, meni je ovo bilo savršeno u svim pogledima, ne mogu te ni gledati, volim te, ja sam se zaljubila", kazala mu je, a nije se uspela suzdržati ni Maja Šuput koja je samo prokomentirala: "Bože kako je lijep".

"Ti znaš da ja nisam najveći fan tvojih ženskih transformacija, i to nema veze što u tim izdanjima nisi bezobrazno zgodan i seksi... Međutim, ovdje je izvođačica koja je i sama malo rabijatnija, agresivnija i koja definitivno ne igra na kartu seksualnosti, a ti si se nekako dosta dobro snašao dobro u ovoj ulozi. Ovo mi je jedno od tvojih najdražih izdanja kad su tvoje ženske transformacije u pitanju", komentirala je Nives nakon Fabijanove transformacije u pjevačicu Pink.

Nakon što je utjelovio frontmena Metallice i izveo pjesmu "Nothing Else Matters", priznala mu je i da je zgodniji od svjetskih zvijezda koje oponaša u showu.

"Ima li potrebe da govorim, mislim da ti moje oči sve govore, ali za gledatelje koji ne čitaju jezik očiju, vokal je bio nevjerojatan, moćan, osjećajan, lijepo je i uvjerljivo zvučalo, nadala sam se da ćeš doći malo bliže da malo tu energiju osjetimo. On je uvijek zgodniji od originala", kazala je Nives.

Korak dalje u svojem iskazivanju simpatija prema Fabijanu otišla je nakon njegove transformacije u španjolsku opernu legendu Plácida Dominga.

"Ovo je bilo toliko spokojno, dramatično, dostojanstveno. Već sam se zamislila u svom krevetu, ti mi pjevaš uspavanku s tim svojim dramatičnim predivnim glasom i tako miluješ me po glavi, i tako, bilo je divno", poručila mu je Nives koja je na svojem Instagramu ipak priznala da je sve samo gluma.

"Ugrabih napokon i njega! I moram vam reći da imamo nešto zajedničko, ove dvije zvjerke kad se ugase kamere, zapravo su male mica mace. A za one koji primjećuju 'kemiju' na showu, to vam je samo potvrda koliko smo sjajni glumci", napisala je pored njihove zajedničke fotke na Instagramu.

Osim Nivesinih, ostao je upamćen i još jedan komentar Maje Šuput na Fabijanov izgled u showu.

"Da nema tebe, ovaj show ne bi bio tako dobar. Ja moram priznati da Nives i ja dijelimo mišljenje, ali moram priznati i da nisam mogla skinuti pogled s tebe. Jesi se ti zjačao od zadnji put, nisi baš ovako napeto izgledao?", kazala mu je Maja nakon što je kao Lenny Kravitz izveo pjesmu "Fly Away".

"Ne pipaj, Šuput, gleda te muž", poručila joj je Indira u svom stilu, na što se Maja javila i zaključila: "Nisam ćorava ako sam se udala!".

Sve novosti pratite na službenoj stranici showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.