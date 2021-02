Fabijan Pavao Medvešek dobio je nominaciju za Večernjakovu ružu zbog svoje uloge u seriji "Dar Mar" te nastupa i pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

"Velika mi je to čast, svaka potvrda mi znači puno jer jako volim svoj posao", istaknuo je Fabijan.

Iza mladog glumca je uspješna godina unatoč situaciji u kojoj se nalazi Hrvatska, ali i cijeli svijet. Dok je šesta sezona showa "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je odnio pobjedu, završila, serija "Dar Mar" se i dalje snima i prikazuje na Novoj TV.

"Još uvijek snimamo Dar Mar i život na setu je postao moj život i ne bi ga mijenjao za ništa", ispričao je Fabijan. Otkrio je i je li mu drago što ga ljudi više prepoznaju na ulici.

"Volim sresti ljude koji prate naš rad! To mi daje posebnu energiju i želju za poslom", rekao je glumac.

Iako su i "Tvoje lice zvuči poznato" i serija "Dar Mar" okupili mnogobrojnu publiku koja ne propušta niti jednu epizodu, Fabijanu nije lako pratiti svoj rad.

"Pratio sam emisiju, no nije mi bilo lako jer nisam fan gledanja sebe. Seriju pogledam tu i tamo jer mi je isto tako teško gledati svoju glumu", objasnio je Fabijan.

Iskustvo iz showa mu je dobro došlo u svakodnevnom životu, a zbog svojih nastupa je meta zafrkancije. "Iskustvo kakvo sam stekao od emisije je neizmjerno i koristim ga svaki dan što god radio, a prijatelji i obitelj me i dalje rado zafrkavaju zbog nekih od nastupa", ispričao je glumac.

Posebno u snimkama njegovih transformacija uživa jedna osoba. "Mama je najveći fan i sretan sam što kad god se čujem s nekim doma, čujem da mama u pozadini pušta neki od nastupa i koliko god je ukućanima dosta, meni je super", naglasio je Fabijan.

Glumac je ovih dana zatrpan poslom, no to mu ne smeta, a otkrio je i što voli raditi kada uhvati slobodnog vremena. "Trenutno stvarno puno radim i jako sam zahvalan na tome, no kada završim sad neke velike projekte, uzet ću malo vremena za sebe i svoju obitelj kako bih se odmorio i pripremio za sljedeće zadatke. Volim sport i obožavam druženje s prijateljima izvan Zagreba kada stignem i ako je moguće", ispričao je.

No nije Fabijan samo uspješan samo u poslovnom dijelu života nego i u ljubavnom. Od srednje škole je u vezi s Karlom koja mu je uvijek podrška pa je tako bila i dok je sudjelovao u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

"Karla me vodi kroz moj život od prije nego što sam upisao Akademiju, a kamoli počeo raditi. Ona me poznaje najbolje i bez nje možda ne bih izdržao neke od zadataka i na tome sam joj zahvalan do neba", zaključio je glumac.

Glumac Fabijan Pavao Medvešek koji je gledatelje osvojio ulogom Branka, omiljenog policajca u hit seriji Nove TV „Dar Mar“, ali i talentom koji je pokazao u showu „Tvoje lice zvuči poznato“, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža, u kategoriji Novo lice godine.

