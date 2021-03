Nakon velikih oštećenja u dva potresa, ali i pandemije koja je ispraznila njihovo gledalište, glumci napokon vraćaju život na daske Komedije. Prije prve premijere u posljednjih godinu dana ekipa IN magazina razgovarala je s Fabijanom Pavlom Medvešekom i Dubravkom Ostojić, poznatoj po ulozi ravnateljice Grospić u Našoj maloj klinici. Fabijan je otkrio kakve ga noćne more muče i koga se najviše boji u publici.

Dva potresa i pandemija možda su na trenutak ugasili reflektore Komedijine pozornice, ali zato se sada vraća u punom sjaju s premijerom Mandragole. U osebujnim renesansnim kostimima glumci vas vode u romantičnu Firencu, u kojoj Fabijan tumači mladog Callimaca.

''Makar ima zapravo sve, novac i samopouzdanje, sve što bi svi htjeli, kada nema ono što želi odnosno kada ne može dobiti ono što želi, potpuno se mijenja, gubi svoje samopouzdanje i moć'', priča Fabijan.

Dubravka Ostojić, koju mnogi pamte po ulozi Sanje Grospić u ''Našoj maloj klinici'', za ovu je predstavu prošla pravu transformaciju od glave do pete.

''Kratko, koliko se postavlja građevina na glavu, vrlo kratko, dulje se ona slaže u našim radionicama, a ovo je desetak minuta možda.

Ja igram majku Lukreciji, koju igra Dajana Čuljak. Ona se ne zamara crkvenim i društvenim pravilima, uzmi sve što ti život pruža i nije joj teško nagovarati kćer na očiti grijeh'', priča.

I dok se vesele ponovnom izlasku pred publiku, strah od mogućih katastrofa na pozornici Fabijanu ne da spavati.

''Sanjam da recimo ne mogu doći od ulaza dvorane do pozornice, ne mogu proći kroz publiku, a moram biti na sceni sad, da zaboravim tekst, da zaboravim koji je song, koji je stih songa, da cijeli orkestar dole gleda u mene i kao stari di si? Veselo je'', priznaje Fabijan.

A kad dolazite iz glumačke obitelji, u kojoj su vam otac i stric priznati profesionalci, prava noćna mora počinje kad oni sjednu u publiku.

''Moj otac, najveći kralj svemira, on nekad zna doći na pola predstave i ja točno znam, ne mogu vam to opisati, ja znam vidjeti i prepoznati njegove naočale u publici. Točno znam kad je došao i gdje sjedi i zbog toga što mi je on i otac i profesor, neka samokritika i neki poseban pogled na sve što radim mi se poveća na n-tu. Ako netko zna za tu situaciju i ako gleda, kad on uđe u publiku, na meni može vidjeti na oko promjenu. To nije profesionalno, ali ne mogu si pomoći, to mi je tata'', kaže Fabijan.

Iako ćemo ga najvjerojatnije uskoro vidjeti i u glazbenim vodama, Fabijan nije potpuno digao ruke ni od još jednog dječačkog sna.

''Tko kaže da ne mogu bit pilot, sve se danas može platiti, nije da ću moći, ali uvijek imam neku ideju da bih eventualno mogao'', kaže.

A prema ostvarenju svakog sna korača uz djevojku Karlu.

''Imam stvarno sreću da je moja djevojka nevjerojatna podrška i na neki način čeka me da obavim to što sad moram obaviti, ona isto ima milijun svojih nekih stvari. Znamo da je sad taj neki naš period dok imamo ove godine da moramo s obje ruke obuhvatiti sve što možemo i onda ćemo jedan dan, neću reći, naslonit ćemo se i gledati s balkona, ali hoćemo'', zaključio je Fabijan.

Dotad, uloge svećenika i policajca u serijama Nove TV i dalje ga prate na svakom koraku.

''Pogotovo kad se sad susretnem s policajcima, a ja sam u seriji policajac pa to bude moment kolege, moment koji nema nikakve veze, ali bude zabavno'', zaključio je.

Zato na svaki pozdrav ''Hvaljen Isus'' i dan-danas odzdravlja...



