Elsa Pataky i Chris Hemsworth stigli su zajedno na premijeru njegova filma "Thor: Love and Thunder" u Los Angelesu, a lijepa glumica je u seksepilnoj kreaciji ukrala svu pažnju.

Španjolska glumica i supruga holivudskog miljenika Chrisa Hemswortha, Elsa Pataky zablistala je na premijeri njegovog novog filma "Thor: Love and Thunder" i to u seksepilnoj kreaciji zbog koje su svi gledali u nju.

45-godišnja Elsa za tu je priliku odabrala bijelu haljinu s dekolteom do pupka, ali i visokim prorezom koji je otkrivao njezine vitke noge. Ispod haljine nije nosila grudnjak, a morala se pažljivo namještati pred fotografima kako im slučajno ne bi pokazala više no što je planirala.

Chris i Elsa upoznali su se 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci kasnije i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay, gdje odgajaju 9-godišnju kćer Indiju Rose i 8-godišnje blizance Sashu i Tristana. Upravo tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, a potom se godinu kasnije udala za Chrisa.

