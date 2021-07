Elsa Pataky proslavila je 45. rođendan, a njezin suprug nije propustio priliku da joj ga čestita na društvenim mrežama i oduševi obožavatelje.

Australski glumac Chris Hemsworth oduševio je obožavatelje rođendanskom čestitkom koju je posvetio svojoj osam godini starijoj supruzi, španjolskoj glumici Elsi Pataky na društvenim mrežama.

37-godišnji Chris je posvetio Elsi za njezin 45. rođendan nekoliko fotografija na profilu na Instagramu, a pritom se pohvalio i mišićima na kojima mu mogu pozavidjeti i brojni mlađi kolege.

"Sretan rođendan, ljepotice", napisao je Chris uz objavu i emotikon srca, a najviše pažnje izazvala je upravo fotografija na kojoj grli Elsu.

"Ne bi mi smetalo da i mene tako zagrli", "U četvrtak mi je bio rođendan, možeš li i mene tako držati u naručju", "Ovo je jedna jako sretna dama", "Prijavljujem se za zagrljaj", "Predivan ste par", neki su od komentara njegovih obožavatelja.

Chris i Elsa upoznali su se 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci iste godine i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay gdje odgajaju 8-godišnju kćer Indiju Rose i 7-godišnje blizance Sashu i Tristana.

Tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla a navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, da bi se godinu dana kasnije udala za Chrisa.