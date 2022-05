Elsa Pataky za prikazivanje filma Interceptor u Sydneyu, odjenula je vrlo izazovnu kombinaciju s kojom je privukla itekakvu pažnju.

Španjolska glumica i manekenka Elsa Pataky za prikazivanje filma Interceptor u kojem ona glumi glavnu ulogu odjenula je vrlo izazovnu kombinaciju, a pojavila se u pratnji svog supruga Chrisa Hemswortha koji se ovaj put našao i u ulozi producenta.

Riječ je o dugoj crnoj haljini koja joj se pripila uz tijelo, a na leđima je imala duboki prorez. Primjetili smo kako Elsa nije odjenula grudnjak, ali je zato kombinaciju podigla crvenim ružem, nakitom s detaljima zmija i podignutom punđom s raspuštenim šiškama.

Fotografije možete pogledati OVDJE .

Chris i Elsa upoznali su se 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci iste godine i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay, gdje odgajaju 8-godišnju kćer Indiju Rose i 7-godišnje blizance Sashu i Tristana. Tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, a potom se godinu kasnije udala za Chrisa.

