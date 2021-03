Chris Hemsworth i Elsa Pataky snimljeni su u Sydneyu tijekom zajedničke vožnje biciklima.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth po mnogima su jedan od najzgodnijih slavih parova, a oboje s godinama izgledaju samo sve bolje.

U braku su već 11 godina, no i dalje djeluju zaljubljeno kao i prvog dana, a čini se da je nihova tajna u tome što sve rade zajedno, pa skupa čak i ostaju u formi. U prilog tome idu njihove poslijednje fotke na kojima je sretni par uhvaćen tijekom vožnje biciklima Sydneyem.

Španjolska ljepotica i zgodni Australac, koji je najpoznatiji po ulozi superjunaka Thora, mamili su poglede iako su se sakrili ispod kaciga, a ona je posebno privlačila pažnju svojom izazovnom bluzom u kojoj je bilo jasno da ispod ne nosi grudnjak.

Inače, Elsa i Chris roditelji su troje djece, osmogodišnje Indije i šestogodišnjih blizanaca Sashe i Tristana. U braku su od 2010. godine, a ona je prije njega imala buran ljubavni život.

Jedan od njenih najpoznatijih bivših je glumac Adrien Brody s kojim je vezu započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla a navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, da bi se godinu dana kasnije udala za Chrisa.