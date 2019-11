U srpnju 2018. godine Demi Lovato pronađena je predozirana na podu svoje vile, a danas se uspješno oporavlja te je ponovno sretno zaljubljena u modela Austina Wilsona.

Iza pjevačice Demi Lovato burna je godina.

Nekadašnja Disneyjeva zvijezda još kao tinejdžerica upala je u pakao alkohola i droge, a iako se čak nekoliko puta liječila, poroka se nije riješila.

Sve je kulminiralo u srpnju 2018. godine kada se pjevačica predozirala u svom domu, iako se nekoliko mjeseci prije na koncertu u New Yorku pohvalila obožavateljima kako je čista šest godina.

"Jučer, prije 6 godina, pila sam votku iz plastične boce u 9 ujutro i povraćala u automobilu. Sjećam se da sam tada pomislila kako mi to više nije zabavno i da sam postala ista kao moj otac", rekla je tada.

Nakon posljednjeg kolapsa i završavanja na rehabilitaciji Demi je obećala obitelji, prijateljima i obožavateljima da više neće posrnuti te je čista već više od godinu dana, a cijelom je svijetu potvrdila i kako je ponovno sretno zaljubljena. Njezin je novi dečko 25-godišnji istetovirani model Austin Wilson.

"Moje srce", napisala je Demi pored prve zajedničke fotografije na Instagramu na kojoj ju Austin nježno ljubi u obraz, a sličnu fotografiju objavio je i on sam na svom profilu na Instagramu. Ovo nije prvi muškarac s kojom se povezivalo Demi nakon kolapsa, no veze s modnim dizajnerom i bivšim ovisnikom Henrijem Levyjem te natjecateljem slavne emisije "The Bachelorette" Mikeom Johnson nisu potrajale niti ih je ovako službeno potvrdila.

Njezina najpoznatija veza svakako je ona s glumcem Wilmerom Valderramom, najpoznatijim po ulozi zbunjenog Feza u seriji "Lude 70-e" s kojim je provela ukupno 6 godina i koji je bio uz nju tijekom godina borbe s ovisnošću, ali i nakon posljednjeg skandala.

"Strast među nama nikad se neće ugasiti, no naučila sam da ne mogu tražiti od drugih da me upotpune kada se osjećam usamljeno. Stalno sam se pitala jesam li donijela pravu odluku. Ne znam jesam li ga zauvijek izgubila, no moje će srce uvijek biti uz njega", otkrila je 2016. godine Demi poslije konačnog prekida, nakon kojeg je ponovno zaglibila u ovisnost.

Također, pjevačica je posljednjim fotografijama na društvenim mrežama, osim nove ljubavi, pokazala i kako se uspješno riješila viška kilograma koji su se nakupili u procesu oporavka. Čini se kako je i njoj nakon kiše stiglo sunce!