Glumca Wilmera Valderramu publika je upoznala u hit-seriji "Lude sedamdesete".

Par je bio zajedno šest godina.

Glumca Wilmera Valderramu publika je upoznala u hit-seriji "Lude sedamdesete", koja je u zvjezdanu orbitu vinula i Milu Kunis te Ashtona Kutchera.

Zbunjeni Fez osvojio je srca gledateljica diljem svijeta, ali i slavne pjevačice Demi Lovato, s kojom je proveo ukupno šest godina – od 2010. do 2016. godine. Iako su prekinuli, 39-godišnji glumac i 13 godina mlađa glazbenica nikada nisu ništa loše rekli jedno o drugome, a upravo joj je on bio najveća podrška tijekom godina borbe s ovisnošću o alkoholu i drogama.

Wilmer je uz nju bio i prošle godine nakon što se predozirala na zabavi u vlastitom domu, zbog čega je završila u bolnici, a zatim i na još jednom odvikavanju, no o pomirenju nema riječi.

Pjevačica je tako nekoliko mjeseci nakon još jednog kolapsa pronašla utjehu u dizajneru Henryju Levyju, no ostavila ga je zbog činjenice da je bivši ovisnik, pa se pribojavala da je loše društvo. Wilmer je pak nedavno viđen u šopingu na Beverly Hillsu s plavokosom manekenkom Amandom Pacheco, no tajnovit kao i uvijek, nije htio otkriti prirodu njihova odnosa.

Nedavno je s Demi odradio i javljanje uživo obožavateljima te nije imao problema s tim da svoju bivšu curu nahvali kako izgleda odlično, a na kraju ju je nazvao anđelom te joj poručio kako ju voli.

I dok on uživa u šopingu u luksuznim dućanima, Demi se pritajila kako bi se još jednom pokušala u potpunosti ostaviti poroka s kojima se bori još od tinejdžerskih dana, kada je i postala zvijezda. "Pila sam votku iz plastične boce u 9 ujutro i povraćala u automobilu. Sjećam se da sam tada pomislila kako mi to više nije zabavno i da sam postala ista kao moj otac. Pretpostavljam da sam stalno tražila ono što je on pronalazio u alkoholu i drogama jer ga je to ispunjavalo te je na kraju takav život stavio ispred obitelji. Bio je nasilan i zao, no htio je biti dobar čovjek", jednom je prilikom izjavila.

"Strast među nama nikada se neće ugasiti, no naučila sam da ne mogu tražiti od drugih da me upotpune kada se osjećam usamljeno. Stalno sam se pitala jesam li donijela pravu odluku. Ne znam jesam li ga zauvijek izgubila, no moje će srce uvijek biti uz njega", otkrila je 2016. godine za bivšeg dečka.

Ipak, poznato je kako se neke ljubavne vatre baš nikada ne ugase...