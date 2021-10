Danijela Martinović je na Instagramu objavila video u kojem je otvorila dušu i pohvalila se velikim novostima u svojem životu.

Pjevačica Danijela Martinović ovih se dana našla u središnju pažnje domaće javnosti zbog nove veze njezina bivšeg partnera, pjevača Petra Graše.

Nakon što se u svibnju doznalo da je njihovoj ljubavi došao kraj poslije više od 24 godine, Grašo je pronašao sreću s 14 godina mlađom Hanom Huljić, pa svi s nestrpljenjem iščekuju Danijelinu reakciju na novi par.

Nikome nije promaknulo da je nedavno prestala pratit Hanu na Instagramu, kao i da je obrisala sve fotke s Grašom, dok on to još nije napravio, a sada je objavila video u kojem je otkrila na čemu je radila u zadnje vrijeme.

"Na ovaj predivan jesenski dan došla sam se prošetati malo na Bundek i onda sam shvatila da je to idealna prilika da vam kažem nekakve lijepe stvarčice", započela je Danijela, a zatim je progovorila o svojoj velikoj ljubavi.

"Naime, najviše me ljudi poznaju kao pjevačicu, već dugi niz godina, a ja sam prije nekoliko godina otkrila svoju drugu veliku ljubav, a to je pisanje. Pa sam tako napisala tri slikovnice za djecu i dvije motivacijske knjige, a ide još treća i imam još neke stvari koje me jako raduju. Nešto bih još malo kreirala, svašta bih ja i svašta hoću, a to ćete još vidjeti. I sad sam si ja mislila kako bi možda bilo zgodno to sve stavit pod jednu istu kapu, prepoznatljivu. I onda sam se sjetila i nazvala jednog slovenskog dizajnera kojeg sam bacila u vatru i rekla mu da meni treba nešto što će me objediniti, nešto što će ovu novu i kompletnu mene prezentirati ljudima i on je prihvatio taj izazov", otkrila je.

"I ja sam tako na svoj rođendan dobila taj logotip, taj prekrasan jedan znak koji zapravo zaista reprezentira ovu neku novu staru mene ili staru novu mene, neku kompletnu mene, tako je najbolje reći. Stvarno kad sam ga vidjela ujutro sam se na tašte na rođendan rasplakala", ispričala je Danijela koja je u sprnju napunila okruglih 50 godina.

"Ono što sam primijetio je da ti imaš otvoreno srce u koje svatko može ući i zato sam i nazvao ovaj logotip 'open heart'", prisjetila se riječi kojima joj je dizajner opisao kako je došao na ideju. "I naravno da sam se ja totalno rasplakala i sve se to dogodilo na moj rođendan", dodala je te je zaključila kako je zbog svega neizmjerno sretna.

"Predivna i preslatka Danijela! Tako si simpa, tako razigrana... Želim ti ma sve što sama sebi želiš. I nikad, nikad, nikad ne skidaj taj svoj slatki osmjeh", "Zaista na ovom svijetu postoje osobe koje su posebne, a Vi ste definitivno jedna od njih", "Najkarizmatičnija, najsimpatičnija i najjednostavnija javna osoba", "Posebna si! Zaista si super!", "Ma ti možeš sve", nizale su se poruke podrška njezinih vjernih fanova koji su iskoristili i ovu priliku kako bi svojoj omiljenoj pjevačici poručili kako joj nema ravne na domaćoj estradi.

Inače, za vezu Petra Graše i Hane Huljić doznalo se početkom listopada, a navodno su par još od ovog ljeta i šuška se da je ona već uselila u njegov zagrebački stan.