Danijela Martinović je obrisala sve fotografije s Petrom Grašom sa svojeg Instagrama, no on to još nije napravio.

Pjevačica Danijela Martinović donedavno je na Instagramu pratila novu djevojku svojeg bivšeg partnera Petra Graše, no Hana Huljić više nije na popisu njezinih prijatelja, a ni ona na njezinom.

Danijela je također sa svojeg profila obrisala sve fotografije s Grašom, dok on još to nije napravio, iako je rijetko dijelio njihove zajedničke fotke.

"Moje zvijezde sjajne", stoji u opisu fotografije koja je još na Petrovom profilu i na kojoj pozira s Danijelom i Severinom.

Grašo i Martinović bili su u vezi više od 24 godina, a za njihov prekid doznalo se u svibnju. Petar je nakon prekida utjehu našao u 14 godina mlađoj Hani Huljuć koju su, zbog njezina oca Tončija, on i Danijela poznavali odmalena. Hana se čak 1993. godine, kad je bila djevojčica, pojavila u spotu za pjesmu "Došlo vrijeme" grupe Magazin dok je Danijela pjevala u njoj.