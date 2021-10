Ovih dana svi pričaju o vezi Petra Graše i Hane Huljić među kojima je navodno ljubav planula ovog ljeta. Zašto Hana Grašu smatra idolom, ali i kakve osobine mora imati Grašina idealna djevojka, saznajte u videu In magazina!

Kad su 2016. Petar Grašo i Hana Huljić snimili ovu zajedničku pjesmu, nitko nije mogao ni pomisliti da će prijateljstvo prerasti u ljubav, ali da se Graši oduvijek divila, Hana nije krila.

''Idol mi je jer sam ipak odrasla uz njegove pjesme, bila sam jako mala, imala sam 5,6 godina, mislim da svako dijete u tim godinama ima nekog idola, a pogotovo kad vam se pojavi u kući, onda je to meni bilo wow'', rekla je Hana tada.

S tim svojim idolom snimila je duet "Srce za vodiča", a kad Grašo bira između srca i razuma, jasno je što uvijek pobjeđuje.

''Pa ja uopće u glavi nisam jak toliko, mislim da sam srcem puno jači, tako da kad se glava i srce moje bore uvijek srce pobijedi'', zaključio je Grašo.

Hana i Petar znaju se godinama. On je ne samo suradnik, već i kućni prijatelj njezinih roditelja, a snimanju ove zajedničke pjesme protivio se Tonči Huljić.

''Jesam, malo sam se bunio da se to ne bi shvatilo da kao tata gura kćer, na to sam uvijek bio alergičan, međutim Grašo je to uradio iza leđa, on je podlac'', rekao je Huljić tada u svom stilu.

Prije nekoliko mjeseci Grašo je nakon 24 godine prekinuo vezu s Danijelom Martinović, a iz dugogodišnje veze s pijanistom Tomislavom Šošićem je izašla i Hana.

''Postoji jedan taj svijet koji volim zadržati za sebe, što se tiče glazbe naravno radiš da bi pokazao ljudima, ali ne volim prikazivati generalno svoj život i svoju privatnost'', izjavila je jednom prilikom.

O privatnom životu ni kći Tončija Huljića ni Grašo nikad nisu mnogo govorili, a on je ipak jednom prilikom otkrio kakve ga djevojke privlače.

''Bahatost je nešto što me generalno uvijek odbijalo, bahatost, neskromnost, ali ono što me može kupiti je kad žena dođe i prospe dvije, tri dobre šale, na koje se i muškarci smiju, odmah ima moju pozornost. I ako pritom ima dobre noge, ahahaha, nije na odmet, naravno'', otkrio je Grašo jednom prilikom.

Hana će u prosincu navršiti 31 godinu, a Graši je 45, ali, kako kaže, uopće se ne osjeća tako.

''Osjećam se u glavi, to ljudi koji me poznaju bliže znaju, k'o da imam 20. Ja sam tip koji ne razmišlja o ambalaži, više mi je važno kakav sam iznutra'', kaže.

15 godina razlike ovom paru, čini se, nije nikakva prepreka jer veže ih dugogodišnje prijateljstvo, ali i ljubav prema glazbi. Magistrica kompozicije i glazbene teorije Hana posljednjih nekoliko godina javnosti se predstavila i kao pjevačica.

"Shvatila sam da je život prekratak i da se ne treba sakrivati, a ja sam se dugo vremena skrivala. Mislim da nema potrebe ako imam želju s nečim izać, a to jednostavno nije da ja želim toliko biti u javnosti nego želim izbaciti pjesmu. A naravno moram je i otpjevat, onda moram i snimit tako da ono za čime ja izgaram je pisanje tih pjesama.", zaključila je.

Možda će skrivanja uskoro biti dosta i njoj i Graši pa će svoju ljubav i službeno potvrditi.

