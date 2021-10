Danijela Martinović rijetko je pričala Petru Graši dok su bili par, a jedan od najotvorenijih intervjua o njihovoj vezi dala je 2014. godine za IN Magazin.

Nakon što se doznalo da je Petar Grašo (45) u vezi s 14 godina mlađom Hanom Huljić, osim njih dvoje, u fokusu javnosti našla se i Danijela Martinović (50).

Kako i ne bi, kada je ona s Grašom provela 24 godine i svi su bili šokirani kada se na proljeće doznalo da su prekinuli, iako se o njihovu zajedničkom životu malo toga znalo.

Oboje su svoju privatnost čuvali za sebe i rijetko su komentirali svoju vezu, no Danijela se jednom prilikom ipak raspričala o Graši.

"Mi se u životu zaista svađamo zbog malo stvari, a u životu smo, ono, prekidali pet puta i svih pet je bilo zato što on ne piše pjesme sebi i zato sam ja imala prodike. Rekla bih, dobro je, je li to moguće i tako, ustvari, iz te najbolje namjere bi se izrodila svađa. Ja bih rekla ok, sad te ostavljam", ispričala je 2014. godine za IN Magazin.

U nikad otvorenijem razgovoru, Danijela je otkrila i da je s Grašom već razgovarala o imenima za djecu.

"Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo, istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovat'. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije", govorila je Danijela prije sedam godina, a dotaknula se i teme braka.

"Snaga te institucije zapravo ne znači više, nema tu snagu koju je imala. Nas veže ljubav i baš jedna ljubav koja nije opterećena ničim. Mi smo tu samo zato što se volimo, ali i to ću ti priznat', da bi se voljela vidjet u vjenčanici, ha, ha", priznala je, no to se ipak nije dogodilo.

Tada je otkrila i da je jednom u životu bila prevarena, ali nije rekla o kome se radilo.

"U životu jesam, bila sam prevarena i mislim da sada to sve skupa dođe u nekakvo iskustvo kad možeš bolje, ljepšim, čistim očima pogledati sve. Zato sad, ovog trenutka, zapravo znam i svjesnija sam što imam i još više to cijenim", kazala je tada Danijela.

O njezinu prekidu s Grašom doznalo se u svibnju, a on je navodno već na ljeto započeo romansu s Hanom. Za njihovu vezu doznalo se početkom listopada, kada su snimljeni zajedno u Zagrebu, i priča se i kako ona već živi u njegovu zagrebačkom stanu, a pojavile su se i glasine da čekaju dijete, no pjevač ih je demantirao.

"Prvi put čujem za to. Kao i mnoge informacije o kojima se piše ovih dana, ni ova nije istinita! Tim više što je Tonči Huljić, moj sadašnji punac, otkako je napisao Misu, postao još uzoritiji i zabranio djeci da išta rade prije braka", kroz smijeh je izjavio za tportal.