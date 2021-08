Britney Spears posljednjih mjeseci često objavljuje fotke u toplesu, a u podužem statusu na Instagramu napokon je objasnila koji je razlog tome.

Pop-zvijezda Britney Spears već tjednima na Instagramu objavljuje fotografije u toplesu, što je često puta i zabrinulo njezine obožavatelje, a sada se ogradila i od napisa da je bila na operaciji grudi.

Na sebi nije imala ništa osim čizama i gaćica, a preko grudiju je stavila i ružu te je napisala poduži status. "Ne ljudi, nisam operirala grudi prije nekoliko dana, niti sam trudna. Grudi su mi se povećale zbog hrane koju jedem. Prije nego što vam pokažem još fotki svog tijela podijelila bih s vama zašto skidam sve sa sebe. Smatram da je pogrešno što svatko želi komadić tvoga tijela ako smatraju da si zgodna. Doživjela sam to previše puta, pogotovo kada sam na pozornici. Previše puta sam pokazala previše i vlastita karijera me dovela do toga da postanem i previše svjesna svoga tijela. Sigurno se pitate zašto sada otkrivam svoje tijelo. Svi smo na svijet došli goli, a iskreno sam se osjećala kao da nosim na ramenima teret čitavog svijeta. Zato se i svlačim, da budem lakša sama sebi. Neću pozirati zauvijek u toplesu jer bi to bilo dosadno, ali zaista se osjećam bolje kada se skinem", napisala je između ostalog Britney.

Poručila je kako obožava svoje fanove te im je zahvalila na neupitnoj podršci.

Prije nekoliko dana objavljeno je kako je njezin otac Jamie Spears (69) pristao odstupiti od dugogodišnje uloge skrbnika svoje kćeri. Skrbništvo je određeno nakon što je Spears zatražio od suda ovlasti da nadzire život svoje kćeri 2008. zbog, kako je naveo, zabrinutosti za njezino mentalno zdravlje. Sudsko ročište za raspravu o zahtjevu Britney Spears zakazano je za kraj rujna u Los Angelesu. Britney je rekla da je skrbništvo zlostavljanje i da "želi svoj život natrag" na sudu u lipnju.