Šokantno svjedočenje pjevačice Britney Spears izazvalo je brojne reakcije javnosti, a između ostalih joj je podršku uputio i bivi dečko Justin Timberlake.

Pjevač Justin Timberlake reagirao je na svjedočenje svoje bivše djevojke Britney Spears na sudu u srijedu te je na Twitteru jasno poručio što misli.

"Poslije svega što smo vidjeli danas, svi bismo trebali dati podršku Britney u ovom trenutku. Nevažno sada kakva je bila našla prošlost, dobra ili loša, i nebitno koliko davno je to bilo. To što se njoj događa jednostavno nije u redu. Niti jedna žena ne bi trebala imati zabranu da odlučuje o svom tijelu. Nitko nikada ne smije biti zatvoren protiv svoje volje ili da mora tražiti dozvolu za nešto na čemu je toliko naporno radio", napisao je Justin na Twitteru.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.