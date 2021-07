Britney Spears već je 13 godina pod kontrolom svoga oca, a sud je još jednom odbio ukinuti mu skrbništvo nad životom imovinom njegove kćeri.

Odvjetnik Britney Spears zamolio je sud da slavnu pjevačicu oslobodi skrbništva koje njezin otac Jamie ima nad njom i njezinom imovinom, no zasad mu je to odbijeno. Odvjetnik Sam Ingham još je u studenom prošle godine zatražio od suda da potpuno ukine skrbništvo zbog kojeg se cijeli svijet zgraža, no sudac je i onda sve odbio.

Ingham je htio da se Jamieja zamijeni Bessemerom Trustom, no na kraju su obojica u utrci da postanu i ostanu skrbnici Britneyjina života i imovine. Jamie Spears i dalje ima pravo upravljati životom svoje kćeri i nitko mu ne može proturiječiti jer je tako sud odlučio. Svi su primijetili i kako je sudac Jamieja ostavio na istoj poziciji i nakon šokantnog svjedočenja slavne pjevačice proteklog tjedna u kojem je otkrila brojne detalje svoje situacije.

Otac pjevačice navodno je prodao kuću u kojoj je Britney odrasla te trenutačno živi u kombiju, a upravo ondje drži uspomene iz njezine bogate karijere. Jamie posljednjih 13 godina pod kontrolom ima Britney i njezino bogatstvo koje se procjenjuje na 60 milijuna dolara. Njoj tjedno daje 2000 dolara, a u srijedu je na saslušanju pjevačica iznijela niz šokantnih tvrdnji.

Britney je preklinjala sutkinju da okonča skrbništvo koje traje već jako dugo. "Zaista vjerujem da je ovo skrbništvo pravo nasilje", rekla je u svom 25-minutnom govoru. "Želim imati mogućnost da se udam i rodim još jedno dijete, ali skrbništvo me u tome sprječava. Osjećam se zarobljeno, napastovano i usamljeno", rekla je pjevačica prošloga tjedna.

Podsjetimo, pažnju javnosti njezin je slučaj ponovno dobio diljem svijeta nakon što je objavljen dokumentarni film "Framing Britney Spears". Film prati uspon pjevačice u karijeri i medijsko pokrivanje njezinog živčanog sloma 2007. godine nakon čega je otac preuzeo skrbništvo nad njezinim financijama.