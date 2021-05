Kate Middleton bila je zabrinuta za princa Harryja još prije vjenčanja s Meghan Markle i to prvenstveno zbog loših odnosa u njezinoj obitelji.

Vojvotkinja i buduća engleska kraljica Kate Middleton bila je jako zabrinuta za svog šogora princa Harryja, još uoči njegova vjenčanja s Meghan Markle jer se ona ponašala kao da se srami svoje vlastite obitelji, tvrdi kraljevska autorica Ingrid Seward.

39-godišnja Kate navodno je svoju zabrinutost podijelila sa svojim suprugom princom Williamom nakon što su proveli zajednički Božić s Harryjem i Meghan u njihovu domu Amner Hallu 2017. godine. Isprva su za Meghan imali samo riječi hvale zbog pristupa koji je imala prema njihovoj djeci, no sve se promijenilo nakon Harryjeva gostovanja u emisiji BBC Radija 4 u kojoj je otkrio da su njegovi najbliži Meghanina obitelj koju nikada nije imala, a ta izjava nije bila dobro prihvaćena sa strane njegove rodbine.

"Kate nije shvaćala zašto Harry nikada nije upoznao svog budućeg tasta, niti zašto se Meghan sramila članova svoje obitelji i nije htjela o nikome razgovarati osim o majci", izjavila je Ingrid za Majesty Magazine.

Meghan je imala samo šest godina kada su joj se roditelji Thomas Markle i Doria Ragland odlučili razvesti. S majkom je provela djetinjstvo, a kao tinejdžerica preselila se k ocu. No na kraljevskom vjenčanju od njezine je obitelji bila prisutna samo majka, a otac koji ju je trebao otpratiti do oltara otkrio je da kako neće doći u London jer je pretprio srčani udar, no svemu je kumovao i veliki skandal nakon što je paparazzima prodao Meghanine i Harryjeve fotorgafije.

Meghan je u nedavnom intervjuu s Oprom Winfrey izjavila kako ne može zamisliti da bi mogla povrijediti svog sina Archieja na način na koji je njezin otac povrijedio nju. Rekla je i kako joj je teško pomiriti se s njim jer stalno inzistira na komunikaciji s medijima i otkriva im detalje o njoj. Thomas je sve njezine navode oštro negirao.