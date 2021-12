Anatacha Filimone je svojim nastupom u finalu showa "Supertalent" mnogima izmamila suze na oči, a na kraju se i sama rasplakala.

Mlada pjevačka nada Anatacha Filimone, koja je svojim talentom i teškom životnom pričom dirnula mnoga srca, jedna je od ovogodišnjih finalista showa "Supertalent", na što je posebno ponosna Martina Tomčić koja joj je na audiciji dala zlatni gumb.

Žiri je svojim moćnim glasom ponovno impresionirala u polufinalu, a pozitivne reakcije na njezinu izvedbu hita Whitney Huston preplavile su i društvene mreže.

"Imala sam veliku tremu tijekom polufinalnog nastupa, bojala sam se da nešto ne pogriješim. Ne smatram se bombom, ja sam djevojčica i dalje. Davorov komentar bio mi je veliki kompliment i dat ću sve od sebe da moj život bude poput filmske priče. Jako sam ponosna što sam Martinu napravila ponosnom, to je nešto najljepše što mi se ovdje moglo dogoditi. Zbog prolaska u finale bila sam najsretnija na svijetu. Tužna sam jer dolazi kraj ovom showu. Za finale sam pripremila nešto posebnije", kazala je Anatacha prije nastupa u finalu.

Ovaj put je pjevala pjesmu "My Kind of Love" pjevačice Emeli Sandé, a pred sam kraj nastupa dogodila joj se greškica zbog koje se na pozornici rasplakala, no brzo su je utješili voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin.

"Sve je OK, sjajna si bila", rekao joj je Frano dok ju je grlio.

"Eto i mi smo malo bez teksta, tko ima snage prvi progovoriti", pokušao je Igor nastaviti sa showom.

"Vidim da su svi pod suzama. Anatacha, drago mi je biti mali kotačić u velikom mehanizmu da netko kao ti dobije priliku ovako zasjati, živi si dokaz toga, ali ti svaki put kad se pojaviš si kao dijamant kojeg sve više brusimo i sve više sjajiš", poručio joj je Davor Bilman.

"Ovo što se desilo tebi na pozornici, ne da nije bila greška, nego je nešto najljepše, najsvetije što ti se moglo desiti. Zašto si večeras ovdje? Zbog emocije. Je li emocija nešto što nas pokreće u životu ili je nešto zbog čega posustajemo? Može biti i jedno i drugo. Ti si u svom životu odlučila da je emocija ta koja tebe pokreće, koja je tvoj motor. Emocija je ono što te dovelo večeras ovdje, hvala ti na svakoj emociji, na svakom tonu, nama si učinila ovaj dan bogatijim i ljepšim", komentirala je Martina Tomčić koja je za vrijeme Anatachina nastupa bila na rubu suza.

"Ja sam stvarno bez teksta, ljudi kao što si ti su razlog zašto ova emisija vrijedi, i zašto ja sjedim ovdje, ti si jedna posebna osoba. Možeš ti ponekad imati emocije, ali one ne dolaze publici, a ja sam se zbog tebe naježio, ti si na sceni nevjerojatna, tvoja je emocija prekrasna", nahvalio ju je Janko Popović Volarić.

"Mene zanima na što si mislila da te okrenulo na suze, bi li podijelila to s nama?", upitala ju je Maja Šuput nakon što se složila s pohvalama ostatka žirija.

"Ne znam, oduvijek sam htjela uspjeti i čast mi je biti ovdje. Nisam mislila na ništa, samo sam se skoncentrirala na sebe i na to koliko mi je drago da sam dospjela do finala", rekla je Anatacha.

Anatcha ima 18 godina, a u audicijskoj epizodi je otkrila da dolazi iz nesložne obitelji i s roditeljima nema dobar odnos, ali joj je zato sestra, koja je tri godine mlađa od nje, sve na svijetu.

Ispričala je i kako su je tijekom odrastanja u Drnišu vršnjaci maltretirali zbog toga što je drugačija, a s 15 godina trebala je završiti u domu za nezbrinutu djecu. Iako je proživjela vrlo teške životne trenutke i ponekad se osjeća kao da je sama na svijetu, velika podrška joj je najbolja prijateljica.

Sada pohađa srednju školu za prehrambenog tehničara i živi u učeničkom domu u Kaštel Štafiliću sa sestrom. Obožava pjevanje i ples, a kao petogodišnjakinja pridružila se zboru u Drnišu, postavši tako najmlađa članica.

Anatacha je popularna i na TikToku, gdje njezin broj sljedbenika neprestano raste otkako se pojavila u "Supertalentu" i sada ih ima preko 372 tisuće.

U haljini dostojnoj finala Maji Šuput falio je samo jedan detalj, primjećujete li koji? +29