Anatacha Filimone razvalila je pozornicu "Supertalenta" spektakularnim nastupom u polufinalu, a prije toga je pred kamerama ispričala kako se nosi s teretom novostečene slave.

Svjetska, a naša, tako bi se ukratko mogla opisati 18-godišnja Anatacha Filimone koja je svojim moćnim glasom oduševila žiri i gledatelje showa "Supertalent".

Njezin talent prva je prepoznala Martina Tomčić, koja joj je na audiciji dala svoj zlatni gumb, a Anatacha se u polufinale showa vratila još motiviranija i jača nego tada.

"Mislim da je emocija vrlo bitna jer emocijom prenosimo ljubav. Nisam očekivala podršku, iznenadili su me ljudi koji me ne vole, a sada su mi podrška, kao i moja obitelj. Moj život se malo promijenio"; ispričala je Anatacha uoči polufinala.

"Mislim da su teže pripreme za polufinale jer će biti nešto puno bolje od audicijskog nastupa. Slava donosi negativne komentare, ima puno hejt komentara i hejtera. Živcira me kad netko piše o meni nešto što nije istina, smeta mi kad se kopa po mojoj prošlosti, no ne može se tome stati na kraj, a ni ja ne mogu utjecati na to", požalila se mlada pjevačica koja je, nažalost, prerano upoznala lošu stranu slave.

"Voljela bih pobijediti, iako to nije bitno, nego je bitno da pokažem ono što sam i namjeravala dosad. Znam da sam spremna za svjetla reflektora i sve ono što to nosi'', rekla je Anatacha prije nego je išetala na pozornicu i zapjevala.

Izvela je hit Whitney Huston "I Wanna Dance With Somebody", a ovaj put je, osim svojim nevjerojatnim glasom, sve oduševila i načinom na koji se kretala po pozornici te besprijekornim stajlingom.

Kad je prestala pjevati, žiri i cijela publika ustali su na noge i glasno joj zapljeskali.

"Anatacha Filimone Kević Zandamela je ime koje ćemo svi morati zapamtiti! Od glasa, energije, simpatičnosti, stvarno sam bez teksta, svaka ti čast", čestitao joj je na nastupu Janko Popović Volarić.

"Ali od prvog do zadnjeg tona, pokreta, sve je bilo toliko dobro. Bomba, eksplozija, cjelokupni dojam je bio - ovo imamo u Hrvatskoj!" uzbuđeno je komentirala Maja Šuput.

"Moja draga kolegica Martina ima nos za zlatne gumbe, nerado to priznajem. Pokazala si i mali prkos, kao 'gledajte sad svi koji ste rekli da ne mogu' i baš mi je drago da si im pokazala da možeš", nije skrivao oduševljenje ni Davor Bilman.

A zbog svojeg zlatnog gumba posebno je sretna bila Martina koja se pobrinula i da svi doznaju kakva je djevojka Anatacha.

"Jako sam uzbuđena i ponosna, ponosna sam na Anatachu jer uz sve vještine i talente koju su publika i oni prepoznali, ja sam dobila priliku upoznati je kroz nešto što se ne vidi nužno preko TV ekrana. Anatacha posjeduje životnu energiju, borbu, za sebe ali i jako puno ljudi oko sebe, nisam vidjela puno tako požrtvovnih ljudi, koji sebe stave u drugi plan, i to ne zbog dojma, nego onako iskreno iz dubine srca. Evo to sve je Anatacha, imamo jednu osobu koja je tu gdje je zasluženo, a voljela bih da je češće čujemo kako govori. Ja od ove žene koja ima 19 godina mogu jako puno naučiti", nahvalila ju je Martina.

Anatacha je u audicijskoj epizodi ispričala i svoju tužnu životnu priču kojom je rasplakala cijelu Hrvatsku. Tada je otkrila da dolazi iz nesložne obitelji i s roditeljima nema dobar odnos, ali joj je zato sestra, koja je tri godine mlađa od nje, sve na svijetu. Ispričala je i kako joj je velika želja otići u Mozambik i upoznati svoju obitelj.

Tijekom odrastanja u Drnišu vršnjaci su je maltretirali zbog toga što je drugačija, a s 15 godina trebala je završiti u domu za nezbrinutu djecu. Iako je proživjela vrlo teške životne trenutke i ponekad se osjeća kao da je sama na svijetu, velika podrška joj je najbolja prijateljica.

Sada pohađa srednju školu za prehrambenog tehničara i živi u učeničkom domu u Kaštel Štafiliću sa sestrom. Obožava pjevanje i ples, a kao petogodišnjakinja pridružila se zboru u Drnišu, postavši tako najmlađa članica. Svaki put kad stane na pozornicu ima veliku tremu i strah od mikrofona, ali nastupala je na Domijadi.

Anatacha je popularna i na TikToku gdje ima preko 365 tisuća sljedbenika koje uveseljava videima u kojima pjeva i zabavlja se.

Golišavi outfit Maje Šuput koji će se dugo pamtiti: Strateške dijelove prekrila je samo cvijećem! +29

Šuput vrištala zbog prezgodnog ''rođaka'' koji se okupao pred kamerama: ''Pa daj me nemoj, najseksi nastup koji sam vidjela!'' +37