Anatacha Filimone je nakon nastupa u polufinalnoj emisiji showa "Supertalent" i plasmana u veliko finale izazvala lavinu reakcija i komentara na društvenim mrežama.

Anatacha Filimone jedna je od finalistica ovogodišnje sezone showa "Supertalent", a veliko je finale izborila izvevši hit Whitney Huston "I Wanna Dance With Somebody" i oduševila žiri i gledatelje.

Reakcije na njezin nastup se ne stišavaju, a društvene mreže vrve komplimentima i komentarima divljenja.

"Savršenstvo je mala riječ za ovu djevojku i nastup večeras", "Svjetski, a naše", "Presavršena je bila večeras! Prekrasna, predivan glas i karizma. Od sveg ti srca želim pobjedu", "Zvijezda je rođena", "To se zove talent, bravo", "Ovo je bolje od originala, top top top bravoooo", "Glas na svjetskoj razini! Najmanje što joj mogu poželjeti je pobjeda. Respect", "Moj favorit. Melem za oči i uši.. Savršenstvo", "Tako graciozno, baš wow", samo su neki od tisuće komentara.

Anatachin talent prva je prepoznala Martina Tomčić, koja joj je na audiciji dala svoj zlatni gumb, a Anatacha se u polufinale showa vratila još motiviranija i jača nego tada.

"Mislim da su teže pripreme za polufinale jer će biti nešto puno bolje od audicijskog nastupa. Slava donosi negativne komentare, ima puno hejt komentara i hejtera. Živcira me kad netko piše o meni nešto što nije istina, smeta mi kad se kopa po mojoj prošlosti, no ne može se tome stati na kraj, a ni ja ne mogu utjecati na to. Voljela bih pobijediti, iako to nije bitno, nego je bitno da pokažem ono što sam i namjeravala dosad. Znam da sam spremna za svjetla reflektora i sve ono što to nosi'', rekla je Anatacha prije nego je išetala na pozornicu i zapjevala.

Anatacha je u audicijskoj epizodi ispričala i svoju tužnu životnu priču kojom je rasplakala cijelu Hrvatsku. Tada je otkrila da dolazi iz nesložne obitelji i da s roditeljima nema dobar odnos, ali joj je zato sestra, koja je tri godine mlađa od nje, sve na svijetu. Ispričala je i kako joj je velika želja otići u Mozambik i upoznati svoju obitelj.

Tijekom odrastanja u Drnišu vršnjaci su je maltretirali zbog toga što je drugačija, a s 15 godina trebala je završiti u domu za nezbrinutu djecu. Iako je proživjela vrlo teške životne trenutke i ponekad se osjeća kao da je sama na svijetu, velika podrška joj je najbolja prijateljica.

Sada pohađa srednju školu za prehrambenog tehničara i živi u učeničkom domu u Kaštel Štafiliću sa sestrom. Obožava pjevanje i ples, a kao petogodišnjakinja pridružila se zboru u Drnišu, postavši tako najmlađa članica.

Djevojka koja je rasplakala Hrvatsku već se suočila s lošom stranom slave, no Martina Tomčić je javno otkrila kakva je ona zapravo! +26

Golišavi outfit Maje Šuput koji će se dugo pamtiti: Strateške dijelove prekrila je samo cvijećem! +29