Anatacha Filimone je 19-godišnjakinja koja je svojim glasom žiri i publiku oborila s nogu. U drugoj audicijskoj emisiji Supertalenta kao da se samo čekalo tko će stisnuti zlatni gumb za nastup mlade Drnišanke. A onda je to učinila Martina. Dojmovi se još sabiru, a Anatacha je za In magazin ispričala sve o svojim snovima koji su je doveli do Supertalenta, ali i teškoj životnoj priči.

Svojim je nastupom oduševila sve. A posebno po mnogima najstrožu članicu žirija Supertalenta - Martinu Tomčić Moskaljov. Martina ju je nagradila 'zlatnim gumbom', a onda su se obje rasplakale.

''Osjećam se fenomenalno, nisam to očekivala ali sam htjela dobiti zlatni gumb od bilo koga, kao mala sam gledala ''America Got Talent'' i svaki zlatni gumb me rasplakao pa me moj još više'', ispričala je Anatacha.

Iskreni zagrljaj bilo je ono što je u tom trenutku i valu emocija Anatachi bilo najpotrebnije:

''Ona mi je najdraži član žirija i nekako sam od nje najviše očekivala, da ću dobiti pozitivan komentar i tako to'', ispričala je.

Do sada se nije ozbiljnije bavila glazbom. Pjevala je tek u crkvenom zboru u Drnišu. Iako je za nastup odabrala pjesmu ''I'll never love again'' Lady Gage iz filma ''Zvijezda je rođena'' , mnogi ovu mladu djevojku već sad zovu Hrvatskom Whitney Houston. Upravo ona jedna je od njezinih uzora:

''Whitney imaj jako tužnu priču i u životu i uzor mi je i po tome'', izjavila je Anatacha.

Anatachina životna priča itekako je teška. Još kao djevojčica trpjela je sve oblike nasilja među djecom:

''Moj otac je iz države Mozambik u Africi iz glavnog grada Jamakuto, a moja majka je iz Drniša iz Hrvatske. Ja i moja sestra smo jedine mulatkinje u Drnišu, i jedine smo drugačije. Grad je premali, i logično je da će biti takav mentalitet ljudi. I bila sam potpuno drugačija od drugih, u razredu su me ismijavali, imala sam i verbalno i fizički sve, svakakvo nasilje sam doživjela, to njima nije bilo nasije ali kad to doživljavate to je druga stvar'', ispričala je svoju priču Anatacha.

Uz mlađu sestru koja je proživljavala isto, sve je ipak bilo lakše. S 15 godina obje su otišle živjeti u učenički dom u Kaštel Štafiliću i krenule u bolji život:

''U domu je fantastično, otkad sam došla ovdje meni se život promijenio, prije nisam imala prijatelja sad ih imam. Sad sam maturantica i sad se moram potruditi'', rekla je.

S roditeljima nije u dobrom odnosu. Tek ponekad se čuju telefonski:

''Skupila sam ja snage kroz svoj život, prihvaćam sebe ovakvu kakva jesam, i volim sebe ovakvu ne bi se mijenjala uopće'', kaže.

Voljela bi se baviti pjevanjem. Preferira pop i izvedbe na engleskom jeziku. Na Tik toku objavljuje obrade popularnih pjesama, ali i neke zabavne snimke. Sve to prati više od 300 tisuća ljudi:

''Na mojim videima možete vidjeti raznorazne trendove, sve što je trendu ja ću staviti, ali naravno snimam i pjevanje jer se želim time isticati'', kaže.

Iako je to još mnogo želja u glavi ove mlade djevojke, ima još jedan veliki san:

''Moj san je otići u Mozambik, tamo imam polubraću i polusestre …. I mislim da je to najveći san koji želim'', priznala je.

I sigurni smo da će se snovi Anatache ostvariti. Neki su već počeli…

