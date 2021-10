Anatacha Filimone osvrnula se putem društvenih mreža još jednom na odnos sa svojom obitelji.

Anatacha Filimone oglasila se na svom profilu na Instagramu o odnosu s članovima svoje obitelji nakon što je izazvala veliki interes javnosti pojavljivanjem u showu "Supertalent".

"Čitam što mediji pišu i doslovno se davim od smijeha, a od jada sam se i rasplakala. Kada su me intervjuirali pitali su me o mom privatnom životu, ali ja nigdje nisam navela ništa o svom ocu i majci osim da je on iz grada Maputo, a ona iz Drniša i da su mi se javili i čestitali na zlatnom gumbu. Sve što se viška piše o meni i mojoj obitelji je odnekud izvučeno kako bi drugi ljudi popljuvali moju obitelj. Jako jadno i neodgojeno. Ja shvaćam da je to njihov posao, ali očito se mene ništa ne pita. Oni se niti ne pitaju kako se ja osjećam čitajući portale koji vrjeđaju mene i moju obitelj. Čitajući samo nebitne stvari. Umjesto da se piše o tome kako sam uspjela, kako sam pobijedila u životu, kako sam sretna, zadovoljna, samopouzdana ili pak o mojim društvenim mrežama i budućnosti. Oni pričaju o mojoj prošlosti i sve više kopaju po njoj. Može vas biti sram. Koliko sam puta rekla da ne želim pričati o svom privatnom životu. Nije li dovoljno da znate da mi nije bilo lijepo i da nisam bila prihvaćena. Gladne uši", napisala je Anatacha u priči objavljenoj na profilu Instagramu.

Mlada Anatacha izazvala je veliko zanimanje javnosti nakon nastupa u drugoj epizodi showa "Supertalent" u kojoj je od Martine Tomčić dobila zlatni gumb za izvedbu pjesmu "I'll Never Love Again", a svojom je tužnom pričom dirnula cijelu Hrvatsku.

Prije nastupa u showu pred kamerama je ispričala da dolazi iz nesložne obitelji i da s roditeljima nema dobar odnos, a Maji Šuput je rekla i da je mama nije pustila da se prijavi na "Supertalent" dok je bila maloljetna.

Anatacha nam je nakon nastupa otkrila kako su njezini roditelji reagirali nakon što je u showu od Martine dobila zlatni gumb.

"Majka me nazvala sutradan, čestitala mi je na zlatnom gumbu i rekla da je pogriješila. Jako mi je drago što je napokon uz mene. Moj otac me je također nazvao sutradan i rekao je da mi je nastup bio "wow!" Bio je baš ponosan i sretan", kazala je za DNEVNIK.HR.

Anatacha sa svojom tri godine mlađom sestrom trenutno živi u učeničkom domu u Kaštelima, gdje pohađa srednju školu za prehrambenog tehničara i kaže da im se život promijenio nabolje otkako su tamo.

Na nastupu su joj, priznala nam je, čestitali i neki ljudi koji su je prije izbjegavali, no kaže i da to neće promijeniti njezin odnos prema njima. Ima i poruku za sve koji dosad nisu vjerovali u nju.

"Svima koji nisu vjerovali u mene poručujem da prate moj idući nastup u Supertalentu s kojim ću, nadam se, dodatno potvrditi da sam zaslužila osvojiti zlatni gumb", samouvjerena je Anatacha, a kao svoju najveću podršku izdvaja mlađu sestru i najbolju prijateljicu.